Зробила із сукні костюм: наречена незвичайно змінила весільне вбрання своєї матері

Переробити сукню таким чином було незвичайним рішенням.
Нещодавно дівчина на ім'я Кендра Олсон вийшла заміж, але захотіла, щоб свято було особливим не лише для неї, але і для її мами. Наречена вирішила одягнути весільну сукню своєї матері на репетиційну вечерю.
Репетиція весілля — це традиція в Америці, де справді проганяють головні моменти заходу: прохід до вівтаря, клятви, обмін обручками тощо. Репетиція зазвичай завершується сімейною вечерею або складається лише з неї. Для сім'ї це ще один привід, щоб зустрітися всім разом та приємно провести час.
Однак весільна сукня її матері вже застаріла, трохи пожовкла і за сучасними мірками мала надто химерний вигляд. Тому Кендра вирішила вбрання змінити та подарувати йому друге життя.
Сукню матері вона віднесла до швачки. Спідницю від вбрання повністю відрізали та зробили з неї штани, також майстриня відрізала рукави та з верхньої частини зробила топ із баскою.
Із залишків тканини вона зробила знімні рукави-буфи.
Результатом перероблення наречена поділилася в TikTok та Instagram.
@kendranicohl POV: Ви бачите вашу матусю, щоб відповісти на її wedding dress і wearing it to your rehearsal dinner #bridetiktok #momsweddingdress #repurposedweddingdress #weddingtiktok #weddingdress #brideoutfit #rehearsaldinnerfit #rehearsaldinnerfit #rehearsaldinnerfit ♬ original sound — < 3
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