Зробила із сукні костюм: наречена незвичайно змінила весільне вбрання своєї матері

Нещодавно дівчина на ім'я Кендра Олсон вийшла заміж, але захотіла, щоб свято було особливим не лише для неї, але і для її мами. Наречена вирішила одягнути весільну сукню своєї матері на репетиційну вечерю.

Репетиція весілля — це традиція в Америці, де справді проганяють головні моменти заходу: прохід до вівтаря, клятви, обмін обручками тощо. Репетиція зазвичай завершується сімейною вечерею або складається лише з неї. Для сім'ї це ще один привід, щоб зустрітися всім разом та приємно провести час.

Однак весільна сукня її матері вже застаріла, трохи пожовкла і за сучасними мірками мала надто химерний вигляд. Тому Кендра вирішила вбрання змінити та подарувати йому друге життя.

Мама Кендри Олсон / фото: tiktok.com/@kendranicohl

Сукню матері вона віднесла до швачки. Спідницю від вбрання повністю відрізали та зробили з неї штани, також майстриня відрізала рукави та з верхньої частини зробила топ із баскою.

Кендра Олсон / фото: tiktok.com/@kendranicohl

Із залишків тканини вона зробила знімні рукави-буфи.

Кендра Олсон / фото: tiktok.com/@kendranicohl

Результатом перероблення наречена поділилася в TikTok та Instagram.

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