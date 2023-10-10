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Зробила її сучасною: наречена змінила в сукні матері одну деталь і вийшла у ній заміж

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Зробила її сучасною: наречена змінила в сукні матері одну деталь і вийшла у ній заміж

Белла Тропеано / фото: instagram.com/bellatropeano

Вона внесла невелику зміну, яка кардинально змінила сукню і надала їй сучаснішого вигляду.

Наречена на ім'я Белла Тропеано вирішила, що її сукня мрії — це вінтажне вбрання, яке протягом багатьох років зберігалося в її домі — весільна сукня матері. Тому саме в цій сукні вона вирішила вийти заміж.

Вбрання було придбано матір'ю Белли для весілля 1990 року. Сукня пошита з французького алансонського мережива і на ній пришиті вручну намистини та прісноводні перли.

"Це була сукня мрії моєї мами у 1990 році та абсолютний шедевр у 2021 році", — каже дівчина про своє вбрання.

Однак в оригінальному дизайні вона все ж таки вирішила до вівтаря не йти, а внести свої зміни. Белла за допомогою професійних швачок переробила верхню частину сукні, прибравши пишні рукави, а також деякі зміни були внесені в підкладку сукні.

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Попри переробку, вбрання не втратило свого первісного стилю і добре сиділо на фігурі дівчини.

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Дата публікації
Перегляди
38
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