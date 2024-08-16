Зроблено в Україні: 4 найкращих вітчизняних бренди весільних суконь

Вибір весільної сукні – це не просто момент у підготовці до весілля, а відповідальний процес, який потребує уваги до деталей та розуміння власних бажань. Кожна дівчина мріє знайти ту єдину, ідеальну сукню, яка додасть впевненості й підкреслить її індивідуальність.

Українські бренди не стоять осторонь і вже багато років поспіль пропонують безліч варіантів, використовуючи найкращі тканини та забезпечуючи майстерне пошиття. Вони активно експериментують із формами, фактурами та кольорами, щоб кожна наречена могла знайти сукню до душі.

WONÁ Concept

WONÁ Concept було засновано 2009 року як сімейне весільне ательє, але з часом бренд перетворився на успішний міжнародний бізнес. Сьогодні вони виготовляють понад 10 000 суконь на рік для продажу у більш ніж 75 країнах світу.

Світові знаменитості, як Леоні Ганне, Олівія Калпо та Роуз Бертрам, обирають WONÁ Concept для важливих подій та червоних доріжок.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Олівія Калпо/Пресслужба

Олівія Калпо/Пресслужба

Одним із найбільш відомих проєктів бренду стала вуаль ручної роботи, створена для весільної церемонії принцеси Баварії Софі-Александри. Другою сукнею вечора стала робота від бренду Eva Lendel.

Софі-Александра, принцеса Баварії / Фото: Getty Images

Софі-Александра, принцеса Баварії / Фото: Getty Images

Софі-Александра, принцеса Баварії

Eva Lendel

Eva Lendel – diffusion-бренд весільної моди, який поєднує класичний підхід до створення індивідуально пошитих суконь із новітнім дизайнерським баченням та сучасними техніками виконання.

Vladiyan

Vladiyan – український бренд розкішних весільних суконь, заснований родиною Людмили та Юрія Владіян 2016 року у Чернівцях. Людмила Василівна займалася весільною справою з дитинства, надихнувшись прикладом мами. Чоловік Людмили Юрій також займався весільними сукнями й аксесуарами, а 15 років тому запропонував створити бренд. Сукні створюються завдяки ручній роботі майстринь, яка займає тижні роботи. Над реалізацією одночасно може працювати від 12 до 15 людей.

У березні 2024 року Vladiyan створив унікальну сукню з живих квітів, для якої було використано 435 квітів, зокрема шість видів – гортензії, дельфініуми, троянди, півонії, гвоздики та еустоми, та 525 інших рослин. Цього літа бренд вирішив звернутись до штучного інтелекту, щоб відтворити свої знакові моделі суконь і продемонструвати, який би вони мали вигляд на принцесах Діснею – Попелюшці, Белль, Аврорі та Ельзі.

Ria Tener

Ria Tener – український бренд весільних суконь, який завоював визнання своєю відданістю високоякісному пошиттю та креативним підходом до створення дизайнів. Засновниця бренду особисто займається розробкою нових моделей, вкладаючи у кожну з них свою душу і талант.

Крім того, досвідчений технолог із 17-річним стажем роботи у швейній індустрії забезпечує бездоганну якість кожного виробу, контролюючи кожен етап виробничого процесу. Завдяки поєднанню творчості та майстерності, Ria Tener створює унікальні весільні сукні, які підкреслюють індивідуальність кожної нареченої та допомагають їй мати неперевершений вигляд "у цей самий день".

Як обрати сукню для важливого дня

1. Визначте свій стиль

Перший крок до вибору ідеальної сукні – зрозуміти, який стиль вам подобається. Чи це буде класична сукня, сучасна чи, можливо, з романтичним акцентом?

2. Розгляньте варіанти

Перегляньте каталоги різних брендів, щоб знайти те, що вам подобається.

3. Зверніть увагу на деталі

Тканина, крій, деталі – все це має значення. Висока якість матеріалів та майстерність пошиття забезпечать вам комфорт та впевненість у ваш особливий день.

4. Приміряйте кілька моделей

Обов'язково приміряйте декілька різних суконь, щоб зрозуміти, яка з них підходить вам найкраще. Інколи те, що має ідеальний вигляд на фото, може не підійти у реальному житті.

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