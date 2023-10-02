Зручність і футуристичний дизайн: Андре Тан презентував нову колекцію на Тижні моди у Парижі

У межах Тижня моди у Парижі відбувся показ бренду Андре Тана – RDNT. Локацією для шоу обрали знаменитий замок La Maison de l'Amérique Latine у центрі Парижа, на бульварі Сен-Жермен, де свого часу відбулися покази колекцій Valentino, Yves Saint Laurent і Dior.

Аліна Байкова і Андре Тан/Пресслужба

Колекція Birth of the Universe присвячена процесам виникнення нового життя на Землі, еволюції та оновлення — і тій неймовірній енергії, яка рухає ці процеси. У серці колекції — зображення жіночого лона, в його священно-містичному значенні, як символ захопливої подорожі під назвою "життя" та взаємопоєднаності всіх без виключення живих істот.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Речі з колекції репрезентують дух часу і запити нового покоління. Birth of the Universe пропагує стиль, в якому поєднуються виняткова функціональність та зручність, а мінімалістичні та футуристичні дизайни допомагають носіям краще висловити самих себе.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Завдяки поєднанню ергономічного дизайну та інтелектуальних функцій колекція дозволяє впевнено і легко орієнтуватися в оточенні та загалом сприяє активному способу життя. Використання екоматеріалів, таких як органічна бавовна та перероблений поліестер, посприяло не лише візуально цікавим дизайнам колекції, але й наново підняло серед гостів показу питання екосвідомості та "етичної моди", які наразі є дуже актуальними у світовій fashion-індустрії.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

"Світ зазнає значних змін. Глобальне потепління, стихійні лиха, пандемії, економічні кризи та руйнівні війни впливають на всіх нас і змушують шукати відповіді на складні питання. Як українці, ми особливо сильно це відчуваємо. Водночас із цим у глобальному масштабі трансформується наш спосіб роботи, життя та спілкування . Разом з RDNT я запрошую всіх сприйняти ці зміни, долати всі випробування долі та перешкоди", – сказав Андре Тан.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Подіумом продефілювали відомі українські супермоделі – Аліна Байкова, Ірина Кравченко та Евеліна Мамбетова.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

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