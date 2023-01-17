Зв'язала сукню в метро: дівчина вийшла заміж у незвичайному вбранні ручної роботи

Коли наречена вирішує сама створити свою весільну сукню, важливою частиною цього процесу стає час, адже його потрібно на розробку дизайну, продумування деталей, вибору тканини або візерунка доволі чимало. Тому постає важливе питання – де цей час взяти, якщо щодня ти змушена ходити на роботу.

Проте наречена на ім'я Естер Ендрюс знайшла рішення та час на створення своєї особливої сукні, яку одягла у день весілля. Дівчина в'язала своє вбрання дорогою на роботу, поки їхала в нью-йоркському метро. Поїздка до центру міста у неї займала одну годину.

Докладно про створення сукні Естер розповіла у своїх соцмережах, після чого її пости стали вірусними.

В'язала дівчина сукню протягом дев'яти місяців, а завершила її лише за день до весілля. Вбрання було виконане у цікавому павутинному візерунку, мало багато воланів, V-подібне декольте, а також розкльошені рукави-дзвони. Прикрашали сукню маленькі червоні помідори, які також зв'язала наречена.

Ідея для весільного вбрання у неї була дуже незвичайною – помідорна грядка та космічний пірат. Саме тому наречений Естер прийшов на весілля у костюмі космонавта, який вона ж для нього і пошила.

Остаточний образ нареченої у день весілля включав ще чорні колготки із зоряним небом, розшиті вручну бісером та туфлі на підборах із ремінцями кольору слонової кістки.

Під час роботи над вбранням дівчина дуже нервувала, тому що часу залишалося зовсім мало, а те, що сукня добре сяде або буде такою, як у її фантазіях, звичайно ж, вона гарантувати не могла. Однак усе вдалося, а її весільний образ і нареченого вийшли дуже кумедними.

"Процес створення цієї сукні надихнув мене на светри, які я шию сьогодні для наречених, і було приємно спостерігати за розвитком цього шляху", — сказала вона. "Я завжди дорожитиму цією сукнею і часом, який пішов на її створення".

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