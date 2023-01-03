Зворушлива традиція: три наречені одягли на весілля сукні своїх бабусь

Одним із головних атрибутів весілля для нареченої є, звичайно ж, її образ, тому кожна дівчина намагається продумати його до дрібниць.

Хтось ретельно вибирає сукню, хтось від них відмовляється, віддаючи перевагу простішим вбранням, але є й ті, хто робить ставку на вінтаж, а точніше на сукні, які в їхніх сім'ях передаються з покоління у покоління. Саме так зробили і наші героїні – троє дівчат із США, які пішли до вівтаря у вбраннях своїх бабусь.

Наречена на ім'я Грейс Роель навесні 2022 вийшла заміж за Семюеля Баттерсона. У пари була скромна та гарна церемонія, коли на вулиці ще лежав сніг. Для свого щасливого дня дівчина одягла лаконічну класичну сукню без рукавів, яку колись носила її бабуся.

Вбрання мало пишну спідницю, декольте прикрашало мереживо, а талію — тонкий пояс зі стразами. Образ наречена доповнила фатою.

2019-го наречена на ім'я Тесса Роуз також вийшла заміж у сукні бабусі. Вбрання було пошите ще у 1960 роках.

"Моя бабуся вперше одягла цю сукню 1960 року, коли вийшла заміж за мого діда, Лероя ДеГраафа, коли він був у відпустці після служби медиком в армії США. Моя мама, Сьюзен ДеГрааф, одягла цю сукню на власне весілля 1988 року", — Розповіла вона виданню Insider.

Однак дівчині довелося трохи змінити вбрання, оскільки її фігура відрізнялася від тієї, що була у її бабусі та матері. Швачка розшила сукню по швах, зняла рукави, додала виточки на ліф і вставила корсет.

А ось наречена на ім'я Меган ДеПілло сукню практично не змінювала. Вбрання дуже добре збереглося, хоч і було пошите ще у 1960-х. У цьому вбранні з драпуванням на декольте заміж виходила ще її бабуся. Однотонна сукня мала дуже сучасний вигляд.

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