Зворушливий сюрприз: наречена одягла на весілля сукню бабусі, в якій та виходила заміж 1962 року

Неймовірно зворушлива історія відбулася 2017 року з перукаркою із американського штату Айдахо — Джордін Клеверлі, якій на той момент було 23 роки.

Наречена хотіла одягти на весілля щось особливе, що давало б їй відчуття, що вона гарна та жіночна. Тому Джордін пройшлася кількома весільними салонами і поміряла близько 30 нових вбрань, але жоден із них їй не сподобався.

Оскільки батько нареченої знав, що дочка шукає щось у вінтажному стилі, запропонував їй одягти на весілля сукню своєї матері на ім'я Пенні, в якій та виходила заміж 1962 року. Опинилася вона в нього зовсім випадково — ще до заручин онуки Пенні хотіла продати сукню, віддати на благодійність або здати в комісійний магазин, але перед цим зателефонувала синові й запитала, чи не хоче він її забрати, і той погодився.

Побачивши сукню бабусі Джордін була в захваті і, звичайно ж, погодилася її одягнути, однак спершу сукня потребувала чищення та невеликого ремонту. Вбрання було ніжно-кремового відтінку, мало мереживні рукави та довгий шлейф.

Про те, що одягне сукню дівчина бабусі не сказала, вона вирішила зробити це сюрпризом для неї. Весь час Пенні думала, що сукню віддали на благодійність. За два дні до весілля наречена вирішила розкрити таємницю на репетиції обіду. Джордін вислизнула від гостей і переодяглася у свою весільну сукню. У саду дівчина вийшла до бабусі і коли та побачила її вперше, у неї просто зник дар мови, адже вона зрозуміла, що онука одягла її весільну сукню. Цей інтимний, емоційний і повний сліз момент зафіксував фотограф.

В інтерв'ю ранковому шоу Today дівчина розповіла, що підійшла до бабусі, вони почали обійматися та обидві плакати від емоцій. У той момент Пенні сказала Джордін дуже зворушливі слова: "Я вийшла заміж за своє шкільне кохання в цій сукні, а тепер ти теж". І це справді так – бабуся та дідусь дівчини познайомилися ще у школі, Джордін у стосунках зі своїм чоловіком була із середньої школи.

Також ще особливішим той день робив факт, що Джордін ніколи не зустрічала свого дідуся, який помер до її народження, а поява в цій сукні нагадала її бабусі про її велике кохання і один із найщасливіших днів у житті.

"Це просто те, наскільки щасливим і особливим був їхній шлюб, і успіх їхньої історії кохання, і можливість стати частиною цього, просто одягнувши його", — сказала наречена про свою сукню.

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