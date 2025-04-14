Зворушливо і гарно: наречена здивувала бабусю, одягнувши її весільну сукню 1963 року

Кріссі Меллетт / фото: TikTok Chrissie Mellett

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29-річна Кріссі Меллетт та її 30-річний наречений Кріс Аллінгем одружилися 5 квітня. Церемонію відвідали бабуся та дідусь нареченої — Деніс та Патріссія Лінч — які були зворушені рішенням онучки одягнути 62-річну весільну сукню Патріссії, йдеться у виданні PEOPLE.

Деніс та Патріссія, яким зараз по 83 роки, одружилися, 20 квітня 1963 року, коли їм обом був 21 рік. На весілля Патріссія одягла довгу сукню з рукавами, круглим вирізом, квітковими аплікаціями та шовковими ґудзиками, що спускалися вниз по спині. Також у вбрання був довгий шлейф, а щоб спідниця була пишною, як у сукні принцеси з казки, наречена тоді одягла підспідничник.

Деніс і Патріссія Лінч, 1963 рік / фото: TikTok Chrissie Mellett

Вона купила сукню 1963 року в Roses Bridal Shoppe, який був розташований в торговому центрі Bergen Mall у Парамусі. Сукня коштувала близько 400-500 доларів, що було досить високою ціною для того часу через шовк та тканину peau de soie, з яких вона була зроблена.

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Патріссія Лінч, 1963 рік / фото: TikTok Chrissie Mellett

Близько року тому Кріссі Меллетт приміряла весільні сукні матері та бабусі заради розваги. Хоча сукні були дуже м’ятими і поношеними, оскільки зберігалися кілька десятиліть, вони все одно, за словами нареченої, були «приголомшливими».

«Ми всі сміялися, поки я їх приміряла — вони не зовсім підійшли, бо мама і бабуся крихітні, — але це було так мило і весело провести час разом, перш ніж я офіційно почала купувати сукню», — каже наречена. «Ніхто з нас тоді не надав цьому особливого значення, але я пам’ятаю, як мені подобалося, який вигляд на мені мала сукня моєї бабусі. У ній є ця позачасова класична елегантність, яку більше не побачиш».

Кріссі Меллетт / фото: TikTok Chrissie Mellett

«Коли я одягла сукню, я не могла перестати усміхатися», — додає вона. «Вона сиділа ідеально, і я почувала себе в ній такою елегантною та красивою».

Коли Кріссі та Кріс вирішили провести церковну церемонію вінчання перед своїм весіллям, наречена одразу зрозуміла, що хоче одягти весільну сукню бабусі для цього особливого моменту.

«Я знала, що це буде так багато означати для неї, і це дасть їй і моєму дідусеві можливість заново пережити день їхнього весілля, через стільки років», — говорить Меллетт.

Кріссі Меллетт і Кріс Аллінгем / фото: TikTok Chrissie Mellett

Меллетт хотіла зберегти оригінальний дизайн і стиль, наскільки це можливо, але все ж таки сукня була трохи змінена. Ліф довелося корегувати, щоб він добре облягав тіло Меллетт, і вона зняла підспітничник, щоб надати сукні А-подібний силует.

Кріссі Меллетт і Кріс Аллінгем / фото: TikTok Chrissie Mellett

«Мої бабуся і дідусь гадки не мали, що я її носитиму — це був повний сюрприз», — каже Меллетт.

Кріссі Меллетт та її бабуся / фото: TikTok Chrissie Mellett

Кріссі Меллетт та її бабуся / фото: TikTok Chrissie Mellett

Тепер Кріссі Меллет планує зберегти сукню, як це зробила її бабуся.

«Можливо, одного разу хтось із моїх сестер чи кузин теж захоче її одягти. Або хто знає, якщо мені пощастить і в мене будуть власні діти та онуки, я сподіваюся, що ця сукня продовжить залишатися частиною історії кохання нашої родини!»