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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Тренди
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
2 хв

5 ключових трендів літа 2025 року, про які вам потрібно знати Новини компаній

Це літо виходить контрастним – ностальгія поруч із новими формами, пастельні відтінки поєднуються з жорсткими силуетами, а діловий стиль виходить за межі офісу. Якщо ви хочете залишатися в темі, зверніть увагу на 5 трендів, що задають моду в цьому сезоні. Вони вже з'являються на вулицях, у TikTok, у вітринах брендів і точно не зникнуть до осені.

5 ключових трендів літа 2025 року, про які вам потрібно знати

Що визначає моду літа 2025?

Цього сезону дизайнери грають з ностальгією – ми бачимо делікатні відтінки, знайомі силуети з 90-х, флористику з відтінком наївності, а також стриману елегантність робочого одягу, що виходить за межі дрес коду. Та попри всю різноманітність, між трендами простежується спільна лінія – бажання сповільнитися та впізнати себе у деталях. Літні колекції не намагаються вразити ефектом, натомість вони запрошують до гри, до пошуку тепла, впізнаваності й справжнього настрою.

Клітчасті речі з 90-х

Принт в клітинку виходить за межі осінніх пальт і з’являється там, де його зовсім не чекали – на легких костюмах, спідницях і топах. Дизайнери звертаються до естетики 90-х: фланель у стилі гранж, preppy-спіднички, мікс кольорів і масштабів. У цьому принті знайома бунтівність, що сьогодні сприймається як комфорт: трохи панку, трохи романтики, і максимум ностальгії.

Пудровий рожевий

Пудровий рожевий це не просто милий колір. Він дорослішає та з’являється на строгих жакетах, сукнях, та напівпрозорих блузках. У ньому вже не про солодкість, а про внутрішню ніжність, яку не треба приховувати. Це колір, який хочеться носити, коли світ занадто гучний і складний, як нагадування про легкість, яку ми собі дозволяємо.

Робочий діловий одяг

Пам’ятаєте ті старі фільми, де головна героїня впевнено крокує офісом у костюмі з ідеальними плечима? Улітку 2025 діловий стиль повертається саме з таким настроєм — впевненим, різким, але вже без зайвої строгості. Гострі силуети, краватки, шкіряні жакети й строгі сорочки тепер носять не заради дрес коду, а як спосіб сказати: я можу все.

Сумки з характером

Аксесуари перестають бути просто деталлю – вони стають повноцінною заявою. Сумки більше не ховаються в тіні образу: вони кольорові, об’ємні, з незвичайними формами й фактурами. Така річ легко освіжить навіть найпростішу футболку й джинси. Якщо шукаєте модель, що говорить замість вас, спробуйте купити сумка guess на modivo.ua — саме цей бренд вміє створювати речі з особливим настроєм.

Квіткові візерунки

В трендах цього літа не просто квіти – запах бабусиної веранди, старе крісло в селі чи улюблена спідниця мами. У 2025-му квіткові візерунки повертаються з відтінком сентиментальності: вони гучні, емоційні, навіть трохи іронічні. Дизайнери грають із формою, додають об’єм, міксують із класичними речами, але залишають головне – тепло та ніжність.

Літо 2025 це не про одноманітність, а про особистість. У моді зараз речі з емоцією, з характером і спогадами. Від строгих костюмів до квіткових візерунків, кожен тренд цього сезону це спосіб висловити себе й зробити буденність трохи яскравішою.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
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