Чоботи на підборах не виходять з моди – як носити їх стильно цього сезону? Новини компаній

Чи може бути взуття більш універсальним, ніж чоботи на підборах? Вони переживають нове піднесення й знову виходять на перший план у модних колекціях 2025 року. Це взуття не просто додає кілька сантиметрів зросту — воно змінює поставу, робить крок упевненішим і водночас залишає простір для стилістичних експериментів. Цієї осені та зими дизайнери пропонують різні варіації: від класичних шкіряних моделей до більш екстравагантних варіантів із широкою халявою чи масивним каблуком.

Чоботи на підборах не виходять з моди – як носити їх стильно цього сезону?

Які чоботи на підборах у тренді зараз?

Цього сезону модні подіуми підтвердили: чоботи на підборах залишаються ключовим елементом осінньо-зимових образів. У тренді одразу кілька напрямів. По-перше, класичні моделі до коліна з елегантним вузьким каблуком, які чудово пасують до пальт та суконь-максі. По-друге, варіанти з масивними підборами — вони додають впевненості й зручності у щоденному носінні. І, звісно, не можна оминути ковбойські чоботи та моделі зі складками на халяві, які на вигляд особливо актуально в поєднанні з денімом.

Серед кольорів переважають чорний і коричневий, адже це універсальні відтінки, які підходять майже до всього гардероба. Наприклад, коричневі чоботи доступна на Answear.UA — базове рішення, яке легко комбінується як із повсякденними, так і з більш вишуканими речами.

Як носити чоботи на підборах щодня?

Моделі на підборах давно перестали бути лише варіантом «на вихід». Сьогодні їх легко вписати у щоденні образи. Для міського ритму чудово працює поєднання чобіт на масивному каблуку з широкими джинсами або трикотажними сукнями. Для офісу можна обрати класичні чоботи на середньому підборі й поєднати їх із мідіспідницею та структурованим жакетом. Ще один тренд — комбінувати високі чоботи з oversize-светрами або сукнями-сорочками. Такий контраст створює багатошаровість і додає образу сучасності.

Які чоботи обрати для вечірнього виходу?

Якщо йдеться про особливу подію, чоботи на підборах можуть стати головним акцентом образу. Лаковані моделі чи варіанти з декоративними елементами чудово поєднуються з атласними сукнями або вузькими спідницями. Цього сезону актуальні також високі чоботи на шпильці, які додають драматичності та витонченості.

Щоб образ виглядав завершеним, варто дотримуватися балансу: якщо взуття насичене деталями, решта комплекту має бути стриманішою. А класичні однотонні чоботи залишають більше простору для гри з яскравими аксесуарами чи текстурами.

Чоботи на підборах цього сезону — це не просто про «бути вищою» чи «мати більш виразний вигляд». Це про те, як ви почуваєтеся в них: впевнено, жіночно чи стильно. Вирішувати точно вам! Не треба кожен день на шпильках — вибирайте ті моделі, які добре тримають стопу, в яких зручно рухатись, які підходять до ваших образів. І нехай кожен крок у ваших нових чоботах говорить, що це саме ваш вибір.

