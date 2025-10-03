Тренд осені: "бабусина" зачіска з 50-х повертається в моду

Зачіска з 1950-х років повертається в моду / © Pixabay

Реклама

«Бабусина» зачіска з 1950-х стала трендом завдяки показу бренду Miu Miu. Укладання має дуже чітке відсилання до стилю минулих поколінь.

Про це пише Vogue.

Йдеться про два варіанти стрижки каре — до вух і трохи вище плечей із загорнутими всередину кінцями пасм.

Реклама

Зазначається, що укладання варто робити за допомогою фена та гребінця-брашингу, створюючи максимальний об’єм у коренів та загальну квадратну форму зачіски.

«Волосся має виглядати трохи жорстким і важким, тому не шкодуте мусу, крему або лаку», — зазначили редактори.

У 50-х роках така стрижка була уособленням стабільності та жіночності. Об’ємна й трохи жорстка форма додає відчуття сили. Попри свої ретро-настрої, зачіска може мати досить стильний вигляд в поєднанні з модним та сучасним вбранням.

Раніше ми писали про фасони суконь, які вдало приховують животик.