Тренд осені: "бабусина" зачіска з 50-х повертається в моду
Міучча Прада повернула на подіум зачіску 1950-х років, популярну серед жінок.
«Бабусина» зачіска з 1950-х стала трендом завдяки показу бренду Miu Miu. Укладання має дуже чітке відсилання до стилю минулих поколінь.
Про це пише Vogue.
Йдеться про два варіанти стрижки каре — до вух і трохи вище плечей із загорнутими всередину кінцями пасм.
Зазначається, що укладання варто робити за допомогою фена та гребінця-брашингу, створюючи максимальний об’єм у коренів та загальну квадратну форму зачіски.
«Волосся має виглядати трохи жорстким і важким, тому не шкодуте мусу, крему або лаку», — зазначили редактори.
У 50-х роках така стрижка була уособленням стабільності та жіночності. Об’ємна й трохи жорстка форма додає відчуття сили. Попри свої ретро-настрої, зачіска може мати досить стильний вигляд в поєднанні з модним та сучасним вбранням.
