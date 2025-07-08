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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Мода
Кількість переглядів
73
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2 хв

Це успіх: український дизайнер Руслан Багінський оформив вітрини мережі універмагів у Парижі

Ruslan Baginskiy став першим брендом в історії української модної індустрії, який реалізував такий масштабний проєкт.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Руслан Багінський

Руслан Багінський

Український дизайнер Руслан Багінський оформив 12 вітрин мережі універмагів «Галері Лафайєт» (Galeries Lafayette) у центрі Парижа. Історична подія присвячена 10-ій річниці бренду Ruslan Baginskiy.

Фасад головної будівлі Galeries Lafayette, яка є памʼяткою архітектури, прикрасив спеціально створений банер Ruslan Baginskiy у синьо-жовтих кольорах площею 140 квадратних метрів.

Проєкт став частиною офіційної програми Тижня високої моди у Парижі, що ще раз підкреслює його значення для промоції українського дизайну на світовій арені.

Візуальна історія під назвою Ruslan Baginskiy Tales об’єднує сучасну естетику, традиційні ремесла й авторське переосмислення української ідентичності.

Інсталяція з 12 вітрин створена у форматі виставки просто неба — кожна експозиція розповідає окрему візуальну історію. Серед них: вітрини, оформлені у синьо-жовтій палітрі як відсилання до національного прапора, експозиція з манекенами, навіяна творчістю Казимира Малевича і вітрина, присвячена лозоплетінню з відомого закарпатського села Іза.

Крім того, Ruslan Baginskiy відкрив поп-ап і магазин свого бренду у форматі shop-in-shop.

«27 мільйонів людей на рік, легендарні вітрини й стіни Galeries Lafayette, які зазвичай оформлюють світові гіганти моди, — тепер розповідають про Україну! До кінця серпня!! Про Ruslan Baginskiy, про моду, ремесло й традиції, про український аванґард і силу української культури.

Це велика честь — бути серед тих, кого запрошують на такий takeover. А ще для мене це дуже особисто — бо нам 10 років, і ми тут!

Ми всі знаємо, як важко зараз створювати. І цей проєкт дався нам із неймовірними зусиллями. Але ми також знаємо, як це важливо. Бо це означає, що ми — є. Дякую всім, хто поруч. Слава Україні! Далі буде!» — написав Руслан Багінський в Instagram.

Інсталяція бренду буде діяти відсьогодні, 8 липня, і до 25 серпня.

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