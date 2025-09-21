- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 766
Зірки і мода
-
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 1938
Носять навіть через багато років: випадки, коли зірки повторно одягали сукні часів своєї молодості
-
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 6688
"Знаменита п'ятірка" Жака Азагурі: культові сукні дизайнера для принцеси Діани
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 5713
В образах від Armani: зірки церемонії "Еммі" вшанували пам'ять знаменитого модельєра
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 8020
Це був повний провал: найгірші вбрання з церемонії "Еммі–2025"
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 5928
Сукня "Останнє прощання": історія вбрання від Жака Азагурі, яке принцеса Діана так і не одягла
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 5740
Найкрасивіша сукня Попелюшки: що відомо про вбрання Дрю Беррімор у стилі епохи Ренесансу
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 9640
Це було гламурне вбрання-подарунок: хто автор сукні принцеси Діани з її останнього дня народження
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 3135
Останнє вбрання Діани: у що була одягнена принцеса у свій фатальний день
-
- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 827
Одягав зірок і королев в особливий день: розкішні весільні сукні, створені Джорджіо Армані