ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
2 хв

10 найбільш знакових і красивих суконь, створених модельєром Джорджіо Армані

4 серпня у віці 91 року пішов із життя легендарний італійський модельєр Джорджіо Армані.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Пенелопа Крус

Пенелопа Крус у сукні від Джорджіо Армані / © Associated Press

Ще за життя він став легендою світу моди, регулярно випускав нові колекції, одягав найвідоміших і найкрасивіших людей світу, а також працював до останнього дня свого життя.

Джорджіо Армані / © Associated Press

Джорджіо Армані / © Associated Press

На згадку про легенду моди пропонуємо пригадати десять культових вбрань, які він створив.

Сукня для акторки Кейт Бланшетт, яку вона одягала на церемонію вручення «Оскара». Це була елегантна і гламурна сукня на одне плече, яка наче обтікала її фігуру.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

2010 року сукню від Armani Privé одягла Дженніфер Лопес. Це було ніжне вбрання з оригінальною фігурною деталлю на стегні.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Одним із найзнаменитіших вбрань, створених Armani, була весільна сукня для княгині Монако Шарлін. Її вбрання мало елегантну вишивку і відкриті плечі.

Княгиня Монако Шарлін / © Associated Press

Княгиня Монако Шарлін / © Associated Press

2008 року на Met Gala Вікторія Бекхем теж прийшла в Armani. Вона викликала фурор білою мереживною сукнею з коміром і розрізом. Зірка нагадувала в блискучому кутюрному виробі снігову королеву.

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Армані розробив для Леді Ґаґи вбрання для червоної доріжки і живого виступу на церемонії вручення премії «Греммі» 2010 року, і ця співпраця стала знаковою. Особливо всі запам’ятали її бузкову футуристичну сукню зі стразами. Потім зірка носила вбрання від модельєра ще не раз.

Леді Гаги / © Associated Press

Леді Гаги / © Associated Press

Акторка Енн Гетевей з’явилася в сріблястій сукні від Джорджіо Армані на церемонії вручення премії «Оскар» 2009 року. Її сукня була справжнім витвором мистецтва — лаконічною і продуманою до деталей.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

2012 року Пенелопа Крус прибула на 84-ту церемонію вручення премії «Оскар» у бальній сукні, що нагадувала вбрання Попелюшки, і її розробив саме Армані.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

За роки своєї акторської кар’єри Ніколь Кідман одягла багато суконь від Армані та в багатьох з них отримала нагороди, але однією з тих, що вирізнялися своєю незвичністю, було вбрання з великим бантом.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Шарліз Терон одягла цю елегантну чорну сукню на церемонію вручення премії Гільдії кіноакторів США 2005 року після того, як побачила її в першій колекції Armani Privé. Вбрання з незвичайними вирізами приголомшило тоді багатьох.

Шарліз Терон / © Getty Images

Шарліз Терон / © Getty Images

Демі Мур — велика прихильниця бренду Armani, і хоч вона і не отримала «Оскара» за найкращу жіночу роль, вона, безумовно, була однією з найкрасивіших зірок на церемонії вручення премії «Оскар» 2025 року у сріблястій сукні від Armani.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
208
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie