10 найбільш знакових і красивих суконь, створених модельєром Джорджіо Армані

Пенелопа Крус у сукні від Джорджіо Армані / © Associated Press

Ще за життя він став легендою світу моди, регулярно випускав нові колекції, одягав найвідоміших і найкрасивіших людей світу, а також працював до останнього дня свого життя.

Джорджіо Армані / © Associated Press

На згадку про легенду моди пропонуємо пригадати десять культових вбрань, які він створив.

Сукня для акторки Кейт Бланшетт, яку вона одягала на церемонію вручення «Оскара». Це була елегантна і гламурна сукня на одне плече, яка наче обтікала її фігуру.

Кейт Бланшетт / © Associated Press

2010 року сукню від Armani Privé одягла Дженніфер Лопес. Це було ніжне вбрання з оригінальною фігурною деталлю на стегні.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Одним із найзнаменитіших вбрань, створених Armani, була весільна сукня для княгині Монако Шарлін. Її вбрання мало елегантну вишивку і відкриті плечі.

Княгиня Монако Шарлін / © Associated Press

2008 року на Met Gala Вікторія Бекхем теж прийшла в Armani. Вона викликала фурор білою мереживною сукнею з коміром і розрізом. Зірка нагадувала в блискучому кутюрному виробі снігову королеву.

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Армані розробив для Леді Ґаґи вбрання для червоної доріжки і живого виступу на церемонії вручення премії «Греммі» 2010 року, і ця співпраця стала знаковою. Особливо всі запам’ятали її бузкову футуристичну сукню зі стразами. Потім зірка носила вбрання від модельєра ще не раз.

Леді Гаги / © Associated Press

Акторка Енн Гетевей з’явилася в сріблястій сукні від Джорджіо Армані на церемонії вручення премії «Оскар» 2009 року. Її сукня була справжнім витвором мистецтва — лаконічною і продуманою до деталей.

Енн Гетевей / © Associated Press

2012 року Пенелопа Крус прибула на 84-ту церемонію вручення премії «Оскар» у бальній сукні, що нагадувала вбрання Попелюшки, і її розробив саме Армані.

Пенелопа Крус / © Associated Press

За роки своєї акторської кар’єри Ніколь Кідман одягла багато суконь від Армані та в багатьох з них отримала нагороди, але однією з тих, що вирізнялися своєю незвичністю, було вбрання з великим бантом.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Шарліз Терон одягла цю елегантну чорну сукню на церемонію вручення премії Гільдії кіноакторів США 2005 року після того, як побачила її в першій колекції Armani Privé. Вбрання з незвичайними вирізами приголомшило тоді багатьох.

Шарліз Терон / © Getty Images

Демі Мур — велика прихильниця бренду Armani, і хоч вона і не отримала «Оскара» за найкращу жіночу роль, вона, безумовно, була однією з найкрасивіших зірок на церемонії вручення премії «Оскар» 2025 року у сріблястій сукні від Armani.