10 найбільш знакових і красивих суконь, створених модельєром Джорджіо Армані
4 серпня у віці 91 року пішов із життя легендарний італійський модельєр Джорджіо Армані.
Ще за життя він став легендою світу моди, регулярно випускав нові колекції, одягав найвідоміших і найкрасивіших людей світу, а також працював до останнього дня свого життя.
На згадку про легенду моди пропонуємо пригадати десять культових вбрань, які він створив.
Сукня для акторки Кейт Бланшетт, яку вона одягала на церемонію вручення «Оскара». Це була елегантна і гламурна сукня на одне плече, яка наче обтікала її фігуру.
2010 року сукню від Armani Privé одягла Дженніфер Лопес. Це було ніжне вбрання з оригінальною фігурною деталлю на стегні.
Одним із найзнаменитіших вбрань, створених Armani, була весільна сукня для княгині Монако Шарлін. Її вбрання мало елегантну вишивку і відкриті плечі.
2008 року на Met Gala Вікторія Бекхем теж прийшла в Armani. Вона викликала фурор білою мереживною сукнею з коміром і розрізом. Зірка нагадувала в блискучому кутюрному виробі снігову королеву.
Армані розробив для Леді Ґаґи вбрання для червоної доріжки і живого виступу на церемонії вручення премії «Греммі» 2010 року, і ця співпраця стала знаковою. Особливо всі запам’ятали її бузкову футуристичну сукню зі стразами. Потім зірка носила вбрання від модельєра ще не раз.
Акторка Енн Гетевей з’явилася в сріблястій сукні від Джорджіо Армані на церемонії вручення премії «Оскар» 2009 року. Її сукня була справжнім витвором мистецтва — лаконічною і продуманою до деталей.
2012 року Пенелопа Крус прибула на 84-ту церемонію вручення премії «Оскар» у бальній сукні, що нагадувала вбрання Попелюшки, і її розробив саме Армані.
За роки своєї акторської кар’єри Ніколь Кідман одягла багато суконь від Армані та в багатьох з них отримала нагороди, але однією з тих, що вирізнялися своєю незвичністю, було вбрання з великим бантом.
Шарліз Терон одягла цю елегантну чорну сукню на церемонію вручення премії Гільдії кіноакторів США 2005 року після того, як побачила її в першій колекції Armani Privé. Вбрання з незвичайними вирізами приголомшило тоді багатьох.
Демі Мур — велика прихильниця бренду Armani, і хоч вона і не отримала «Оскара» за найкращу жіночу роль, вона, безумовно, була однією з найкрасивіших зірок на церемонії вручення премії «Оскар» 2025 року у сріблястій сукні від Armani.