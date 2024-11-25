10 випадків, коли Сара Джессіка Паркер одягалася як Керрі Бредшоу із "Сексу і міста"

Акторка Сара Джессіка Паркер прославилася завдяки ролі в серіалі "Секс і місто", зокрема всі і досі обговорюють її образи, придумані Патрицією Філд. Сама ж акторка часто говорить в інтерв'ю, обговорюючи свої вбрання "це не я, це - Керрі", маючи на увазі, що одяглася в стилі своєї екранної персонажки.

Однак чи настільки сильно відрізняються стилі Сари Джессіки і Керрі Бредшоу? Насправді, розглядаючи вбрання акторки можна помітити, що вона часто надихалася героїнею серіалу, тому стилі цих двох жінок – реальної та вигаданої – переплетені вже давно в один єдиний.

Подивіться, як Сара Джессіка Паркер копіювала стиль Кері Бредшоу і одягала свої речі у серіалі у нашій добірці нижче.

1. Сірий топ

Цей сірий топ без бретелей у акторки був ще до того, як з'явився в серіалі. Вона неодноразово його одягала на заходи, а потім знялася в ньому у третьому сезоні серіалу, у 13-му епізоді, який називався "Втеча з Нью-Йорка".

Сара Джессіка Паркер / фото: Getty Images

2 . Топ від Marni

На зніманнях 5 сезону акторку заскочили на вулиці у Нью-Йорку. У той період Паркер була вагітна, тому носила в переважно вільні вбрання, які приховували б це. Один із таких образів включав білий топ на бретельках від бренду Marni. Його вона носила і після знімань, вже у звичайному житті.

Сара Джессіка Паркер / фото: Getty Images

3. Топ та спідниця

Паркер отримала премію за "Найкращу жіночу роль у комедійному серіалі" на 7-й щорічній церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США 2001 року. Тоді вона вийшла на публіку в луку Prada, який включала топ-бандо та спідницю. У схожому вбранні вона знялася у "Сексі і місті" у 12 епізоді другого сезону.

Сара Джессіка Паркер / фото: Getty Images, скріншот з відео

4. Яскраве пальто

2016 року, через багато років після завершення зйомок, Сара Джессіка Паркер сходила на інтерв'ю в Нью-Йорку. Вона тоді носила те саме пальто, що й її героїня у серіалі.

Сара Джессіка Паркер / фото: Getty Images

5. Сукня з рюшею

Сара Джессіка Паркер під час весняного галаконцерту NYC Lincoln Center Ballet 2004 у Лінкольн-центрі з'явилася практично в ідентичній сукні своїй героїні у серіалі. Ось тільки сукня Керрі з шостого сезону від Oscar De La Renta була рожевою.

Сара Джессіка Паркер / фото: Getty Images

6. Сукня з торочкою

Гламурну сукню в стилі ревливих двадцятих акторка обрала для літньої вечірки в галереї 2013 року. Це було вбрання від Naeem Khan, онднак в дуже схожій сукні, тільки від Alberta Ferretti, вона з'явилася в останньому сезоні.

Сара Джессіка Паркер / фото: Getty Images

7. Вечірня сукня

Керрі одягла сукню бежевого кольору від Donna Karan у другому сезоні. Вбрання не мало бретельок, а його колір практично зливався з її шкірою. Схоже вбрання Паркер одягла на осінній галаконцерт New York City Ballet 2010 року.

Сара Джессіка Паркер / фото: Getty Images, скріншот з відео

8. Сукня з пачкою

2021 року на прем'єрний показ серіалу "І просто так…" акторка прийшла у фіолетовій сукні від бренду Oscar de la Renta, яку доповнювала накидка. Ця сукня з фатиновою спідницею асоціювалася з культовою балетною пачкою, яка з'являлася в кожній заставці серіалу, а також із сукнею з фінального епізоду. Це вбрання акторка ще зберігає.

Сара Джессіка Паркер / фото: Getty Images

9. "Гола" сукня

Сексуальна мінісукня з "голою" спиною та тонкими бретельками, яка була зроблена в кольорі, що повторював відтінок шкіри, акторка з'явилася в першому сезоні. Це була ідеально скроєна сукня від Donna Karan, в якій Керрі здавалася голою. У цьому ж одязі Сара Джессіка вийшла на червону доріжку Vogue Fashion Awards 1997 року. Ймовірно, вбранням акторка вирішила привернути увагу до серіалу "Секс і міста", який вже 1998 року вийшов в ефір.

Сара Джессіка Паркер / фото: Getty Images, скріншот з відео

10. Дуже короткі шорти

1999 року Сара Джессіка Паркер відвідала світський захід у Нью-Йорку, на який прийшла у мінішортах, атласному топі без бретельок, які доповнила сумкою та туфлями. У дуже схожому луку, але від Claude Pierlot, акторка незабаром з'явилася у 4 сезоні серіалу.

Сара Джессіка Паркер / фото: Getty Images, скріншот з відео

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