12 знаменитостей, які одягали вбрання від українських брендів 2023 року

Пропонуємо згадати, кого ж із закордонних зірок помітили у наших брендах.

2023 року українські бренди користувалися особливою популярністю у світі і не пройшли і повз іноземних знаменитостей та співачок. Нарядами від наших дизайнерів зірки виходили на сцену, прогулянки і навіть ходили на побачення.

Леоні Ганне

Чарівна німецька блогерка, модель та інфлюенсерка Леоні Ганне не раз носила українські бренди, висловлювала нашому народу свою щиру підтримку та співчуття, але одним з її найкрасивіших образів цього року була ніжна сукня, яку вона одягла на червону доріжку 80-го Венеційського кінофестивалю.

Її вбрання було від українського бренду WONÁ Concept у пудровому відтінку. Сукню розробили та пошили спеціально для Леоні та цієї події.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Селена Гомес

Акторка та співачка також одягла український бренд. Під час знімань у серіалі "Вбивства в одній будівлі" вона з'явилася у тренчі від Olēnich. Він був виконаний з екошкіри у модному вишнево-коричневому відтінку. Модель відрізнялася великими лацканами, ременем у тон та пряжками.

Селена Гомес на зніманнях серіалу "Вбивства в одній будівлі" / Фото: Getty Images

Кеті Голмс

Акторка позувала для видання Glamour у сукні від українського бренду Bevza. На Кеті була довга ніжно-жовта сукня під назвою "Бронік", яку вперше бренд представив на Тижні моди у Нью-Йорку.

Бейонсе

Однією з найгучніших появ зірок в українських брендах була, звичайно ж, мінісукня американської суперзірки Бейонсе від бренду Frolov, в якій вона виступила на концерті в Дубаї.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Також зірка включила до своєї програми виступів на світовому турі капелюхи з величезними крисами від Руслана Багінського.

Гейлі Бібер

Американську модель та засновницю косметичного бренду Rhode — Гейлі Бібер — помітили у Нью-Йорку після побачення з чоловіком Джастіном Бібером. Того вечора на дівчині була ніжна та лаконічна сукня від українського бренду Anna October. Модель називається Waterlily.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Ріта Ора

Британська співачка вирішила прогулятися Нью-Йорком якось у стильному джинсовому луку, а був він від української дизайнерки Лілії Літковської і складався з широких штанів і верху у вигляді сорочки з подовженими рукавами.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Меган Трейнор

Авторка хіта Made You Look відвідала якось музичний проєкт Australian Idol у чорному жакеті від Gasanova. Виріб розшили кристалами Swarovski на плечах і в передній частині. Називається цей жакет Crystal Jacket.

Гайді Клум

50-річна супермодель викликала фурор своєю появою на світському заході Baby2Baby, оскільки одягла незвичайну чорну сукню від української модельєрки Лесі Верлінг'єрі. Також у вбранні від Верлінг'єрі з'являлися й інші зірки — Волліс Дей та Tems.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Емілі Ратаковскі

Американську модель помітили папараці, коли вона вийшла на прогулянку зі своїм псом на прізвисько Коломбо в Нью-Йорку. Дівчина була у стильному та теплому образі, оскільки одягла коричневий пуховик від українського бренду ienki ienki.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Софі-Александра, принцеса Баварії

Цього року відбулося весілля принца Баварії Людвіга та його коханої Софі-Александри. Софі одягла на весілля сукню від Reem Acra, яку вона поєднала з розкішною довгою фатою, створеною українським брендом WONÁ Concept.

Софі-Александра, принцеса Баварії / Фото: Getty Images

Софі-Александра, принцеса Баварії / Фото: Getty Images

Мемі Гаммер

Дочка американської акторки Меріл Стріп відвідала благодійний захід Academy Museum Gala у чорній довгій приталеній сукні від українського бренду Bevza. Вбрання є частиною колекції весна-літо 2024. У шовкової сукні були тонкі бретельки, квадратне декольте та оголена спина. Головною прикрасою цього лаконічного та елегантного вбрання стали невеликі вирізи у зоні грудей.

Мемі Гаммер / Фото: Getty Images

Інгрід Ендрес

Кантрі-співачка одягла сміливе вбрання теж від українського бренду Bevza на "Греммі" і мала просто дивовижний вигляд. Сукня отримала назву "Чорна хустка", виконана з креп-віскози і увійшла до колекції весна-літо 2023. Довге вбрання мало тонкі бретельки, які зав'язувалися на шиї, а також вирізи на сідницях.

Інгрід Ендрес / Фото: Associated Press

Інгрід Ендрес / Фото: Associated Press

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