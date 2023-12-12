Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

12 знаменитостей, які одягали вбрання від українських брендів 2023 року

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
477
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
12 знаменитостей, які одягали вбрання від українських брендів 2023 року

Гайді Клум, Бейонсе, Леоні Ганне

Пропонуємо згадати, кого ж із закордонних зірок помітили у наших брендах.

2023 року українські бренди користувалися особливою популярністю у світі і не пройшли і повз іноземних знаменитостей та співачок. Нарядами від наших дизайнерів зірки виходили на сцену, прогулянки і навіть ходили на побачення.

Леоні Ганне

Чарівна німецька блогерка, модель та інфлюенсерка Леоні Ганне не раз носила українські бренди, висловлювала нашому народу свою щиру підтримку та співчуття, але одним з її найкрасивіших образів цього року була ніжна сукня, яку вона одягла на червону доріжку 80-го Венеційського кінофестивалю.

Її вбрання було від українського бренду WONÁ Concept у пудровому відтінку. Сукню розробили та пошили спеціально для Леоні та цієї події.

Леоні Ганне / © Getty Images
Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Селена Гомес

Акторка та співачка також одягла український бренд. Під час знімань у серіалі "Вбивства в одній будівлі" вона з'явилася у тренчі від Olēnich. Він був виконаний з екошкіри у модному вишнево-коричневому відтінку. Модель відрізнялася великими лацканами, ременем у тон та пряжками.

Селена Гомес на зніманнях серіалу
Селена Гомес на зніманнях серіалу "Вбивства в одній будівлі" / Фото: Getty Images

Кеті Голмс

Акторка позувала для видання Glamour у сукні від українського бренду Bevza. На Кеті була довга ніжно-жовта сукня під назвою "Бронік", яку вперше бренд представив на Тижні моди у Нью-Йорку.

Бейонсе

Однією з найгучніших появ зірок в українських брендах була, звичайно ж, мінісукня американської суперзірки Бейонсе від бренду Frolov, в якій вона виступила на концерті в Дубаї.

Бейонсе / © Getty Images
Бейонсе / Фото: Getty Images

Також зірка включила до своєї програми виступів на світовому турі капелюхи з величезними крисами від Руслана Багінського.

Гейлі Бібер

Американську модель та засновницю косметичного бренду Rhode — Гейлі Бібер — помітили у Нью-Йорку після побачення з чоловіком Джастіном Бібером. Того вечора на дівчині була ніжна та лаконічна сукня від українського бренду Anna October. Модель називається Waterlily.

Гейлі Бібер / © Getty Images
Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Ріта Ора

Британська співачка вирішила прогулятися Нью-Йорком якось у стильному джинсовому луку, а був він від української дизайнерки Лілії Літковської і складався з широких штанів і верху у вигляді сорочки з подовженими рукавами.

Ріта Ора / © Getty Images
Ріта Ора / Фото: Getty Images

Меган Трейнор

Авторка хіта Made You Look відвідала якось музичний проєкт Australian Idol у чорному жакеті від Gasanova. Виріб розшили кристалами Swarovski на плечах і в передній частині. Називається цей жакет Crystal Jacket.

Гайді Клум

50-річна супермодель викликала фурор своєю появою на світському заході Baby2Baby, оскільки одягла незвичайну чорну сукню від української модельєрки Лесі Верлінг'єрі. Також у вбранні від Верлінг'єрі з'являлися й інші зірки — Волліс Дей та Tems.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

Емілі Ратаковскі

Американську модель помітили папараці, коли вона вийшла на прогулянку зі своїм псом на прізвисько Коломбо в Нью-Йорку. Дівчина була у стильному та теплому образі, оскільки одягла коричневий пуховик від українського бренду ienki ienki.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Софі-Александра, принцеса Баварії

Цього року відбулося весілля принца Баварії Людвіга та його коханої Софі-Александри. Софі одягла на весілля сукню від Reem Acra, яку вона поєднала з розкішною довгою фатою, створеною українським брендом WONÁ Concept.

Софі-Александра, принцеса Баварії / © Getty Images
Софі-Александра, принцеса Баварії / Фото: Getty Images
Софі-Александра, принцеса Баварії / © Getty Images
Софі-Александра, принцеса Баварії / Фото: Getty Images

Мемі Гаммер

Дочка американської акторки Меріл Стріп відвідала благодійний захід Academy Museum Gala у чорній довгій приталеній сукні від українського бренду Bevza. Вбрання є частиною колекції весна-літо 2024. У шовкової сукні були тонкі бретельки, квадратне декольте та оголена спина. Головною прикрасою цього лаконічного та елегантного вбрання стали невеликі вирізи у зоні грудей.

Мемі Гаммер / © Getty Images
Мемі Гаммер / Фото: Getty Images

Інгрід Ендрес

Кантрі-співачка одягла сміливе вбрання теж від українського бренду Bevza на "Греммі" і мала просто дивовижний вигляд. Сукня отримала назву "Чорна хустка", виконана з креп-віскози і увійшла до колекції весна-літо 2023. Довге вбрання мало тонкі бретельки, які зав'язувалися на шиї, а також вирізи на сідницях.

Інгрід Ендрес / © Associated Press
Інгрід Ендрес / Фото: Associated Press
Інгрід Ендрес / © Associated Press
Інгрід Ендрес / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
477
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація