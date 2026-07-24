13 найвідоміших зачісок принцеси Діани, які вона носила протягом багатьох років

Принцеса Діана / © Associated Press

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Здебільшого за її укладання відповідав перукар Сем Макнайт. Вони познайомилися під час фотосесії для Vogue 1990 року, тоді Макнайт укоротив волосся принцеси, щоб краще підкреслити її силу характеру та відповідати моді того часу, пише InStyle.

«Знакова стрижка піксі принцеси Діани уособлювала нову, сильну й незалежну жінку, — розмірковує перукарка Аннагджид «Кі» Тейлор. — Її зачіска була не просто стрижкою; вона стала прощанням із традиційним образом принцеси й кроком до образу «народної принцеси»».

Макнайт і Діана працювали разом протягом семи років.

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«Не було жодних великих планів чи мудбордів — усе відбувалося дуже спонтанно й легко, — згадує Макнайт про їхні сеанси. — 20 хвилин на укладку феном, 30 — якщо була тіара!»

Хоча зачіски Діани нерозривно асоціюються з 1980-ми та 1990-ми роками, вони й досі залишаються чудовим джерелом натхнення для сучасних стрижок.

«Найкраще в зачісках принцеси Діани те, що можна експериментувати з довжиною та проділом, щоб знайти варіант, який найкраще пасує саме вам і формі вашого обличчя», — каже Тейлор.

А якщо не знаєте, який варіант обрати, дослухайтеся до поради самого Макнайта: «Щоб зачіска маба сучасний вигляд, просто трохи її розкуйовдіть!»

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Далі — 13 культових стрижок принцеси Діани, які можуть надихнути вас на власне королівське перевтілення.

Гребінь для волосся

Принцеса Діана / © Getty Images

Хоча принцесу Діану найчастіше асоціюють із короткими стрижками, це укладання на волосся до плечей буквально випромінює стриману розкіш. Черепаховий гребінь демонструє силу вдало підібраного аксесуара: він привертає увагу до обличчя та підкреслює густоту й здоровий вигляд її природної довжини.

Весільна зачіска

Принцеса Діана / © Associated Press

Говорити про зачіски принцеси Діани неможливо, не згадавши її весільний образ, який особливо подобається Тейлор.

«Її короткий багатошаровий боб був об’ємним і укладеним набік, щоб гармонійно поєднуватися з тіарою на голові, — каже переукарка. — У наступні роки Діана неодноразово переосмислювала цей образ, зробивши його своїм фірмовим стилем».

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Зачіска для балету

Принцеса Діана / © Getty Images

Ще один улюблений образ Тейлор — зачіска, яку Діана обрала для відвідування балету.

«Вона зачесала свою стрижку піксі за вухо й доповнила її прямим чубчиком, — розповідає Тейлор. — Це зовсім інший образ порівняно з її звичною об’ємною піксі, а гладка укладка мала надзвичайно вишуканий й елегантний вигляд».

І справді, відсутність звичного об’єму робить цю зачіску напрочуд сучасною.

Wolf Cut

Принцеса Діана / © Getty Images

Ця версія від Діани поєднує акуратний, полірований вигляд із довгим елегантним чубчиком, залишаючи простір для легкої недбалості. Багато шарів на маківці та рівний зріз ззаду допоможуть відтворити королівський ефект. Доповніть образ великими окулярами-авіаторами та золотими сережками-кільцями — і матимете позачасовий стиль.

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Slick Back

Принцеса Діана / © Getty Images

Нехай королівський статус не вводить вас в оману: сучасну «стрижку принцеси» створити набагато простіше, ніж здається.

«Коротка, чітка й без зайвих зусиль», — саме так описує її Сем Макнайт. «Не ускладнюйте».

Його улюблений варіант — гладко зачесана коротка стрижка з глибоким боковим проділом, текстурою «мокрого волосся» та трохи підкрученими догори кінчиками.

Пір’яста тіара

Принцеса Діана / © Getty Images

Цей образ початку 1980-х має характерну «пір’ясту» текстуру, яка знову повернулася в моду. Виражена фактура й різна довжина пасом (із легким натяком на маллет) дозволяють створити ту саму невимушену недбалість, яку радить Макнайт, — незалежно від того, носитимете ви тіару чи ні.

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Мрія 1980-х

Принцеса Діана / © Getty Images

Якщо ви прагнете стилістики 1980-х, цей об’ємний світлий боб стане найшвидшим способом її відтворити.

«Попросіть свого стиліста зробити короткий боб із великим об’ємом, — радить Тейлор. — Не обов’язково відтворювати висоту зачіски Діани один в один. Достатньо використовувати текстурувальний спрей або лак для волосся, щоб досягти потрібної пишності».

Квітковий шиньйон

Принцеса Діана / © Getty Images

Це радше не стрижка, а зачіска, яку варто спробувати. Піксі Діани, прикрашена шовковими квітами, створює ілюзію шиньйона. Аксесуари збоку або ззаду повністю змінюють силует короткої стрижки, дозволяючи на один вечір відчути себе власницею довгого волосся.

Скульптурний боб

Принцеса Діана / © Getty Images

Тим, хто віддає перевагу трохи довшій стрижці, варто звернути увагу на цей пір’ястий боб із розкритими назовні пасмами. Об’ємна укладка Діани відкриває обличчя та підкреслює його витончені риси, а також чудово поєднується з її теплою персиковою палітрою макіяжу.

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Класична Діана

Принцеса Діана / © Getty Images

«На початку 1990-х короткі стрижки стали надзвичайно популярними після пишних зачісок 1980-х, і принцеса Діана не просто підтримала цю тенденцію — вона сама її започаткувала», — каже Тейлор.

Класична стрижка Діани вирізнялася легким об’ємом на потилиці, густим чубчиком і текстурованими пасмами, створюючи елегантний образ, який залишається актуальним і сьогодні.

«Самі стрижки були дуже простими, — згадує Макнайт. — Магію створювала сама Діана.»

Подовжений боб із локонами

Принцеса Діана / © Getty Images

Об’ємні укладки Діани належать до її найвідоміших образів: вони ідеально обрамляли обличчя та надавали волоссю розкішного об’єму. У цьому варіанті вона носить одну зі своїх найдовших версій боба — майже до плечей — із м’якими, недбало підкрученими локонами, які здаються природнішими й сучаснішими, ніж типові жорсткі укладання 1980-х.

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Пір’ястий чубчик

Принцеса Діана / © Getty Images

Чубчик, що частково відкриває лоб, і легкі пір’ясті шари на маківці роблять цю зачіску особливо цікавою. Різна довжина пасом біля лінії росту волосся додає глибини образу, не перетворюючи його на надто ретро-стиль. У результаті виходить елегантна версія короткої стрижки з боковим чубчиком, яку за бажання можна зробити більш панківською, трохи розкуйовдивши волосся.

Вишуканий Shag

Принцеса Діана / © Getty Images

Діану можна сміливо назвати однією з піонерок стрижки shag, яка знову переживає сплеск популярності. У цьому образі середини 1990-х зверніть увагу на легкий боковий проділ, що плавно переходить у чубчик і пір’ясті пасма, які відводять погляд від обличчя та красиво контрастують із довшими шарами з боків і ззаду. Саме ця деталь робить зачіску легкою, динамічною й дуже сучасною.

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