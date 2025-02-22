Аристократка і супермодель: який вигляд мала в день весілля Стелла Теннант, яка вкоротила собі віку

Стелла Теннант — відома британська супермодель, яка походила з аристократичної сім'ї — вона була молодшою з трьох дітей Тобіаса Теннанта, сина 2-го барона Гленконнера, та четвероюрідною сестрою Діани, принцеси Уельської.

Вона виросла на фермі, здобула освіту в школі Сент-Ендрюс у Шотландії, а також навчалася на скульптора Школі мистецтв Вінчестера. Проте своє життя Стелла пов'язала з моделінгом і стала на початку 90-х однією з найпопулярніших британських манекенниць. Кар'єру вона розпочала 1993 року, коли її випадково помітив американський фотограф Стівен Майзель у Лондоні та запропонував сфотографуватися для модного видання. Вона співпрацювала з Карлом Лагерфельдом, Марком Джейкобсом, Александром Макквіном та Джанні Версаче. 1999 року вона вийшла заміж у своїй рідній Шотландії за французького фотографа та Девіда Ласнета, весілля відбулося 22 червня.

Стелла Теннант / Фото: Getty Images

Весільна сукня нареченої була простою і лаконічною, більше схожою на вбрання випускниці. Її розробив для неї бренд Helmut Lang. Це було вбрання вище колін із тонкої тканини, яке доповнювала біла накидка на плечі. Наречена носила сукню з босоніжками на підборах та букетом конвалії в руці.

Стелла Теннант / Фото: Getty Images

Пара прожила у шлюбі майже 21 рік – вони оголосили про розставання 2020 року. Подружжя володіло стайнею в Единбурзі і маєтком у передмісті. Того ж 2020 року, у віці 50 років, вона померла. Причиною смерті стало самогубство.

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