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Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
4 хв

Аудієнція у Папи Франциска: хто з принцес, королев та перших леді зустрічався з понтифіком

Він був Папою Римським від 13 березня 2013 року до 21 квітня 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Олена Зеленська та Папа Франциск

Олена Зеленська та Папа Франциск / © Getty Images

Протягом століть жінки під час зустрічі з Папою Римським носять винятково два кольори — чорний та білий, а також доповнюють образи мантільями. Біле носити дозволяється лише кільком жінкам у світі, яким понтифік дав на це дозвіл.

Оскільки Папа Франциск пішов із життя у великодній понеділок, 21 квітня, у віці 88 років, пропонуємо згадати, з ким він зустрічався на аудієнціях та що носили гості Ватикану.

Королева Камілла

Папа Франциск після сходження Чарльза III на престол зустрівся з ним уперше. Аудієнція королівської пари відбулася 9 квітня 2025 року. Королева Камілла носила лаконічну чорну сукню улюбленого фасону від Anna Valentine. Накидку на голову вона не одягла.

/ © Getty Images

© Getty Images

Олена Зеленська

Папа Франциск зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою Зеленською під час приватної аудієнції у Ватикані у суботу, 8 лютого 2020 року. Перша леді України носила вбрання з баскою, яке доповнювали капелюшок з вуаллю, тонкий пояс та туфлі.

/ © Associated Press

© Associated Press

Королева Летиція

Папа Франциск зустрічався з королем Іспанії Філіпом VI та королевою Іспанії Летицією під час приватної аудієнції в особистій бібліотеці понтифіка у Ватикані, 30 червня 2014 року. Королеві Іспанії дозволено носити білий колір у Ватикані, тому вона обрала суворий костюм зі спідницею, але трохи порушила протокол, оскільки відмовилася від мантильї та обрала туфлі з відкритим мисом.

/ © Associated Press

© Associated Press

Джилл Байден

Президент США Джо Байден та його дружина Джилл Байден відвідали Ватикану 29 жовтня 2021 року. Перша леді Америки одягла костюм у леопардовий принт від бренду Adam Lippes. Образ вона доповнила мереживною мантильєю.

/ © Associated Press

© Associated Press

Королева Ранія

Папа Франциск зустрівся з королем Йорданії Абдаллою II та його дружиною королевою Ранією у Ватикані 29 серпня 2013 року. Королева обрала лаконічну чорну сукню, але порушила протокол і покрила голову білою хусткою.

/ © Associated Press

© Associated Press

Меланія Трамп

Папа Франциск зустрічався з президентом Дональдом Трампом та першою леді Меланією Трамп під час першої каденції американського президента. Зустріч відбулася 24 травня 2017 року. Меланія Трамп носила мереживне вбрання від Dolce & Gabbana.

/ © Associated Press

© Associated Press

Королева Максима

Папа Франциск зустрічався з королем Нідерландів Віллемом-Александром, його дружиною королевою Максимою неодноразово, але саме на цьому фото вони познайомили його зі своїми трьома дочками: Катаріною-Амалією, Алексією та Аріаною. Знімок зроблено у Ватикані 25 квітня 2016 року. Максима хоч і католичка, але їй не дозволено носити біле, тому вона постала перед Папою у довгому чорному вбранні.

/ © Associated Press

© Associated Press

Бріжит Макрон

Папа Франциск зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріжит під час їхньої приватної аудієнції у Ватикані 26 червня 2018 року. Перша леді Франції відмовилася від головного убору і одягла лише строгу чорну сукню.

/ © Associated Press

© Associated Press

Королева Матильда

Папа Франциск, король Бельгії Філіп та королева Матильда зустрічалися 9 березня 2015 року. Королеві Бельгії дозволено носити при Папі білий колір, тому вона обрала гарне вбрання із сукнею та пальтом, яке доповнила білим мереживом на голові.

/ © Associated Press

© Associated Press

Агата Корнгаузер-Дуда

Папа Франциск зустрічався з президентом Польщі Анджеєм Дудою, його дружиною Агатою Корнхаузер-Дудою 9 листопада 2015 року. На аудієнції також була дочка пари Кінга Дуда.

/ © Associated Press

© Associated Press

Королева Мері

Папа Франциск зустрічався з Фредеріком Х, коли він був ще кронпринцем. Аудієнція відбулася 8 листопада 2018 року і на ній також побувала королева Мері, яка тоді теж мала статус кронпринцеси. Мері одягла строге вбрання і покрила голову мереживо, як і треба за протоколом.

/ © Associated Press

© Associated Press

Королева Сільвія

Папа Франциск зустрівся з королевою Швеції Сільвією та її дочкою принцесою Мадлен. Також з ними на фото чоловік Мадлен Крістофером О'Ніллом та їхня донька. Знімок зроблено у Ватикані 27 квітня 2015 року. Королева та принцеса, згідно з традицією, одягли все чорне та покрили голови мереживом.

/ © Associated Press

© Associated Press

Королева Софія

Папа Франциск зустрівся з королем Іспанії Хуаном Карлосом та королевою Софією під час приватної аудієнції у Ватикані 28 квітня 2014 року. Її Величність носить білий костюми, оскільки вона одна з семи жінок у світі, кому це дозволено.

/ © Associated Press

© Associated Press

Велика герцогиня Люксембурга Марія Тереза

Папа Франциск позує з Великим герцогом Люксембурга Анрі та його дружиною Великою герцогинею Марією Терезою та їхніми онуками принцом Габріелем, принцом Ноєм та принцесою Амалією з нагоди їхньої приватної аудієнції у Ватикані 20 березня 2016 року. Герцогині можна носити білий колір, тому вона одягла короткий костюм.

/ © Associated Press

© Associated Press

Княгиня Монако Шарлін

Папа Франциск зустрівся з княгинею Шарлін та князем Монако Альбером II під час приватної аудієнції у Ватикані 18 січня 2016 року. Княгині вперше було дозволено одягнути білий колір.

/ © Associated Press

© Associated Press

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