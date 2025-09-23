- Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Багато символізму та ніжності: весільні букети британських принцес, королев і герцогинь
Королівські наречені наслідували традиції щодо букетів своїх попередниць, обираючи світлі квіти, але були серед них і ті, хто обрав яскраві композиції.
Весільний букет — це завжди гарно й оригінально, адже наречена таким чином демонструє свій смак, свої вподобання і нерідко закладає таємні сенси, адже чимало квітів символізують різні емоції та мають різний символізм. Пропонуємо вам невеличку мандрівку історією королівських весільних букетів, які наречені британської королівської родини обирали для свого особливого дня.
Королева Вікторія
Королева Вікторія заклала традицію додавати мирт до букета нареченої на своєму весіллі 1840 року з принцом Альбертом. Це сталося, коли бабуся принца Альберта подарувала Вікторії мирт, який королева потім посадила в Осборн-Гаусі на острові Вайт. Відтоді кожна наречена в роду включала мирт до якого-небудь елемента свого букета.
Королева Єлизавета II
Весільний букет королеви Єлизавети II складався з білих орхідей, а також включав гілочку мирта. Букет був об’ємним та елегантним.
Принцеса Маргарет
Сестра королеви Єлизавети, принцеса Маргарет, графиня Сноудон, несла схожу, але зменшену версію букета орхідей, як у своєї сестри. Букет гарно поєднувався з її розкішним образом.
Герцогиня Кентська
Весільний букет Кетрін був дуже ретельно продуманий, адже він містив білі троянди, які відсилають до традиційної білої троянди Йорків. І це було не просто так, адже весілля відбулося в Йоркському соборі, оскільки Кетрін не лише виросла в цьому графстві, а й пишалася тим, що є йоркширкою.
Принцеса Александра
Букет принцеси був невеликим і лаконічним, а також мав круглу форму. Він складався з фрезій, стефанотиса, маленьких білих нарцисів і конвалій.
Принцеса Майкл Кентська
Весілля Марії Христини було скромним, але наречена однаково доповнила свій образ пишним букетом, який включав білі квіти.
Біргітта, герцогиня Глостерська
Букет нареченої Біргітти ван Деурс, майбутньої герцогині Глостерської, на весіллі 1972 року був зроблений її свекрухою, принцесою Алісою, герцогинею Глостерською. Його витримали у стилі традиційного данського весільного букета — компактного та продовгуватого, і він відрізнявся від пишних каскадних композицій інших наречених. У букеті використовували білі та кремові літні квіти, перев’язані атласною стрічкою.
Принцеса Анна
Донька королеви Єлизавети вибрала простий букет, який складався із троянд та конвалій, для весілля з Марком Філліпсом 1973 року.
На другому своєму весіллі з Тімоті Лоуренсом Анна доповнила образ нареченої букетом з білого вересу, який символізує удачу.
Принцеса Діана
У день весілля Діана викликала фурор своїм величезним каскадним букетом, який складався з троянд, конвалій, фрезій, вероніки, плюща, гарденій, стефанотиса, орхідей, традесканції та, звісно ж, мирта.
Леді Сара Чатто
Донька принцеси Маргарет вибрала для свого весільного образу круглий класичний букет з білих троянд та інших сезонних квітів. Букет доповнював її тіару, прикрашену діамантовими квітами.
Леді Гелен Віндзор
Букет став незвичайним штрихом до весільного образу, адже квіти в ньому були яскраві — рожевого й лавандового відтінків. До його складу входили лаванда, волошки, розмарин і троянди сорту «Вівальді».
Сара Фергюсон
Наречена продемонструвала квіти у два способи — в букеті та головному уборі. Також її букет був набагато менший, ніж в інших королівських наречених, і мав S-подібну форму. Він містив жовті троянди та кремові лілії. Її вінок, яким на початку церемонії було закріплено фату, був зроблений з ароматних гарденій — улюблених квітів її нареченого, принца Ендрю.
Королева Камілла
Друга дружина Чарльза — Камілла Паркер-Боулз — несла в день свого весілля невеликий букет з конвалій, жовтих, фіолетових і білих первоцвітів, а також гілочку мирта. Букет нібито був надісланий їй у подарунок з Корнуолла.
Софі, герцогиня Единбурзька
Софі Ріс-Джонс вибрала каскадний букет, який складався з садових троянд кольору слонової кістки, стефанотиса, конвалії та фрезії. Він чудово доповнював її скромний і трохи незвичайний образ.
Зара Тіндалл
Онука королеви Єлизавети II несла букет, складений із кал, гортензій, листя жовтозілля та будяка, який є національною квіткою Шотландії, де пара вінчалася.
Принцеса Кейт
Кейт Міддлтон вибрала елегантний букет, який ідеально доповнював її класичний весільний образ та поєднував у собі улюблені квіти як королівської родини, так і родини Міддлтонів. Крім мирта, в її королівському букеті були конвалії, гіацинти та сорт квітів «Солодкий Вільям» на честь її чоловіка. Це був букет, який символізував кохання.
Отем Філліпс
Наречена доповнила свій образ приголомшливим каскадним букетом, який складався з троянд, конвалій, стефанотиса та плюща.
Леді Габріелла Віндзор
У букеті леді Габріелли була кремова троянда кольору слонової кістки «Елла», названа на честь нареченої, та мирт. Серед інших квітів були троянди Джульєтти, конвалії, а також білий і абрикосовий запашний горошок.
Меган Маркл
Це був особливий букет, оскільки, за інформацією палацу, принц Гаррі сам зібрав кілька квітів в особистому саду пари, щоб додати їх до букета нареченої, в якому також були запашний горошок, конвалія, астильба, жасмин, астранція, традиційна гілочка мирта та незабудки — улюблені квіти принцеси Діани.
Принцеса Євгенія
Букет принцеси Євгенії був поєднанням традиційних та яскравих елементів. У ньому були конвалії, іриси і плющ, блакитний чортополох та білі кущові троянди, а також елементи зеленого листя.
Принцеса Беатріс
Букет принцеси Беатріс був не схожий на інші, він був виконаний у приглушено-рожевих відтінках та поєднував у собі жасмин, запашний горошок, астильби і троянди О’Хара.