Багато символізму та ніжності: весільні букети британських принцес, королев і герцогинь

Весільний букет принцеси Кейт / © Associated Press

Реклама

Весільний букет — це завжди гарно й оригінально, адже наречена таким чином демонструє свій смак, свої вподобання і нерідко закладає таємні сенси, адже чимало квітів символізують різні емоції та мають різний символізм. Пропонуємо вам невеличку мандрівку історією королівських весільних букетів, які наречені британської королівської родини обирали для свого особливого дня.

Королева Вікторія

Королева Вікторія і принц Альберт у день весілля / © Getty Images

Королева Вікторія заклала традицію додавати мирт до букета нареченої на своєму весіллі 1840 року з принцом Альбертом. Це сталося, коли бабуся принца Альберта подарувала Вікторії мирт, який королева потім посадила в Осборн-Гаусі на острові Вайт. Відтоді кожна наречена в роду включала мирт до якого-небудь елемента свого букета.

Королева Єлизавета II

Королева Єлизавета і принц Філіп у день весілля / © Associated Press

Весільний букет королеви Єлизавети II складався з білих орхідей, а також включав гілочку мирта. Букет був об’ємним та елегантним.

Реклама

Принцеса Маргарет

Принцеса Маргарет та Ентоні Армстронг-Джонс, 1-й граф Сноудон у день весілля / © Associated Press

Сестра королеви Єлизавети, принцеса Маргарет, графиня Сноудон, несла схожу, але зменшену версію букета орхідей, як у своєї сестри. Букет гарно поєднувався з її розкішним образом.

Герцогиня Кентська

Герцогиня Кентська та Едвард, герцог Кентський у день весілля / © Getty Images

Весільний букет Кетрін був дуже ретельно продуманий, адже він містив білі троянди, які відсилають до традиційної білої троянди Йорків. І це було не просто так, адже весілля відбулося в Йоркському соборі, оскільки Кетрін не лише виросла в цьому графстві, а й пишалася тим, що є йоркширкою.

Принцеса Александра

Принцеса Александра і Ангус Огілві в день весілля / © Associated Press

Букет принцеси був невеликим і лаконічним, а також мав круглу форму. Він складався з фрезій, стефанотиса, маленьких білих нарцисів і конвалій.

Принцеса Майкл Кентська

Принцеса Майкл Кентська в день весілля / © Getty Images

Весілля Марії Христини було скромним, але наречена однаково доповнила свій образ пишним букетом, який включав білі квіти.

Реклама

Біргітта, герцогиня Глостерська

Біргітта, герцогиня Глостерська, та Річард, герцог Глостерський у день весілля / © Getty Images

Букет нареченої Біргітти ван Деурс, майбутньої герцогині Глостерської, на весіллі 1972 року був зроблений її свекрухою, принцесою Алісою, герцогинею Глостерською. Його витримали у стилі традиційного данського весільного букета — компактного та продовгуватого, і він відрізнявся від пишних каскадних композицій інших наречених. У букеті використовували білі та кремові літні квіти, перев’язані атласною стрічкою.

Принцеса Анна

Принцеса Анна та Марк Філліпс у день весілля / © Getty Images

Донька королеви Єлизавети вибрала простий букет, який складався із троянд та конвалій, для весілля з Марком Філліпсом 1973 року.

Принцеса Анна та Тімоті Лоренс у день весілля / © Associated Press

На другому своєму весіллі з Тімоті Лоуренсом Анна доповнила образ нареченої букетом з білого вересу, який символізує удачу.

Принцеса Діана

Принцеса Діана та принц Чарльз у день весілля / © Getty Images

У день весілля Діана викликала фурор своїм величезним каскадним букетом, який складався з троянд, конвалій, фрезій, вероніки, плюща, гарденій, стефанотиса, орхідей, традесканції та, звісно ж, мирта.

Реклама

Леді Сара Чатто

Леді Сара Чатто та Деніел Чатто в день весілля / © Getty Images

Донька принцеси Маргарет вибрала для свого весільного образу круглий класичний букет з білих троянд та інших сезонних квітів. Букет доповнював її тіару, прикрашену діамантовими квітами.

Леді Гелен Віндзор

Леді Гелен Тейлор та Тімоті Тейлор у день весілля / © Getty Images

Букет став незвичайним штрихом до весільного образу, адже квіти в ньому були яскраві — рожевого й лавандового відтінків. До його складу входили лаванда, волошки, розмарин і троянди сорту «Вівальді».

Сара Фергюсон

Сара Фергюсон та принц Ендрю в день весілля / © Getty Images

Наречена продемонструвала квіти у два способи — в букеті та головному уборі. Також її букет був набагато менший, ніж в інших королівських наречених, і мав S-подібну форму. Він містив жовті троянди та кремові лілії. Її вінок, яким на початку церемонії було закріплено фату, був зроблений з ароматних гарденій — улюблених квітів її нареченого, принца Ендрю.

Королева Камілла

Камілла Розмарі Шанд та принц Чарльз у день весілля / © Associated Press

Друга дружина Чарльза — Камілла Паркер-Боулз — несла в день свого весілля невеликий букет з конвалій, жовтих, фіолетових і білих первоцвітів, а також гілочку мирта. Букет нібито був надісланий їй у подарунок з Корнуолла.

Реклама

Софі, герцогиня Единбурзька

Софі Ріс-Джонс та принц Едвард у день весілля / © Getty Images

Софі Ріс-Джонс вибрала каскадний букет, який складався з садових троянд кольору слонової кістки, стефанотиса, конвалії та фрезії. Він чудово доповнював її скромний і трохи незвичайний образ.

Зара Тіндалл

Зара Філліпс та Майк Тіндалл у день весілля / © Associated Press

Онука королеви Єлизавети II несла букет, складений із кал, гортензій, листя жовтозілля та будяка, який є національною квіткою Шотландії, де пара вінчалася.

Принцеса Кейт

Кейт Міддлтон і принц Вільям у день весілля / © Associated Press

Кейт Міддлтон вибрала елегантний букет, який ідеально доповнював її класичний весільний образ та поєднував у собі улюблені квіти як королівської родини, так і родини Міддлтонів. Крім мирта, в її королівському букеті були конвалії, гіацинти та сорт квітів «Солодкий Вільям» на честь її чоловіка. Це був букет, який символізував кохання.

Отем Філліпс

Отем Філліпс та Пітер Філліпс у день весілля / © Associated Press

Наречена доповнила свій образ приголомшливим каскадним букетом, який складався з троянд, конвалій, стефанотиса та плюща.

Реклама

Леді Габріелла Віндзор

Леді Габріелла Віндзор та Томас Кінгстон у день весілля / © Associated Press

У букеті леді Габріелли була кремова троянда кольору слонової кістки «Елла», названа на честь нареченої, та мирт. Серед інших квітів були троянди Джульєтти, конвалії, а також білий і абрикосовий запашний горошок.

Меган Маркл

Меган Маркл та принц Гаррі в день весілля / © Associated Press

Це був особливий букет, оскільки, за інформацією палацу, принц Гаррі сам зібрав кілька квітів в особистому саду пари, щоб додати їх до букета нареченої, в якому також були запашний горошок, конвалія, астильба, жасмин, астранція, традиційна гілочка мирта та незабудки — улюблені квіти принцеси Діани.

Принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія в день весілля / © Associated Press

Букет принцеси Євгенії був поєднанням традиційних та яскравих елементів. У ньому були конвалії, іриси і плющ, блакитний чортополох та білі кущові троянди, а також елементи зеленого листя.

Принцеса Беатріс

Букет принцеси Беатріс з її весілля / © Associated Press

Букет принцеси Беатріс був не схожий на інші, він був виконаний у приглушено-рожевих відтінках та поєднував у собі жасмин, запашний горошок, астильби і троянди О’Хара.