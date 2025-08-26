Балетки в гардеробі принцеси Уельської: три улюблені моделі Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Бежево-чорні Alicia від Camilla Elphick

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Якось Кетрін з’явилася на Королівському благодійному кубку з поло у Віндзорі, щоби підтримати свого чоловіка принца Вільяма на змаганнях. Тоді принцеса одягла білу літню сукню від Emilia Wickstead А-силуету у поєднанні бежевими балетками з чорними гостроносими носами під назвою «Alicia» від Camilla Elphick. Для заходу на траві це був дуже вдалий вибір.

Чорні балетки від Boden

У гардеробі принцеса Уельська має балетки з гострим носком і квадратною шкіряною плетеною пряжкою від бренду Boden. Кетрін носила їх у поєднанні з чорними класичними штанями та червоним твідовим блейзером від Zara.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Також їх принцеса Уельська взула у поєднанні з чорними штанями LK Bennett, бежевим топом та двобортним блейзером від Reiss. У такому луку Кетрін приїжджала з візитом до The Baby Bank у Віндзорі.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Замшеві з ремінцями від Russell & Bromley

Чорний колір, схоже, улюблений у Кейт, коли йдеться про балетки. У гардеробі принцеси є чорні замшеві від британського бренду Russell & Bromley з ремінцями, що перехрещуються, модель називається «Xpresso». У них гостроноса форма і вони добре фіксуються на нозі.

Принцеса Уельська Кейт і принц Вільям / © Getty Images

Принцеса носила їх у поєднанні з білими штанями та чорним пальтом під час поїздки до Пакистану з принцом Вільямом. У гардеробі Кейт є така сама модель ніжно-рожевого кольору.

