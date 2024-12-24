Банти в образах принцеси Кейт: розглядаємо найкращі виходи 2024 року

Цього року принцеса Уельська Кейт не часто з'являлася на публічних заходах, але в ті кілька поодиноких виходів, які були, вона використовувала у своїх образах банти. Розглянемо образи дружини принца Вільяма детальніше.

Поява Кейт на параді Trooping the Colour

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Це був перший і такий довгоочікуваний вихід принцеси Уельської після того, як стало відомо, що вона проходить профілактичну хіміотерапію. На параді на честь дня народження короля Чарльза в червні 2024-го Кейт з'явилася у білій сукні з чорною обробкою від Jenny Packham, яку Кейт одягала на передкоронаційний обід у травні 2023 року. Вбрання було перероблено в зовсім інший образ із простим, але яскравим смугастим бантом на вирізі.

Візит Кейт до Саутпорту

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Під час візиту Кейт та Вільяма до Саутпорту у жовтні, принцеса Уельська також віддала перевагу вбранню з бантом.

На ній була темно-бордова сукня в дрібний горох від Whistles, яку вона поєднувала з двобортним довгим пальтом Alexander McQueen, в руках принцеси був мініатюрний клатч Emmy London, а взула вона коричневі туфлі із замші Gianvito Rossi на підборах. Образ вийшов дуже елегантним.

Кейт на службі пам'яті у Лондоні

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

У неділю пам'яті, коли королівська сім'я зібралася на заходи біля Кенотафа в Лондоні, усі чекали і на появу принцеси Уельської, яка напередодні відвідала Фестиваль пам'яті в Королівському Альберт-голі.

На центральному балконі Міністерства закордонних справ на Вайтголл принцеса Уельська з'явилася разом із герцогинею Единбурзькою Софі, яка невербально показувала їй свою підтримку.

Цього разу принцеса Кейт з'явилася в перешитому чорному пальті від Catherine Walker з оксамитовим бантом на шиї, капелюсі-таблетці з вуаллю від Juliette Botterill Millinery, а родзинкою її образу (крім банта) стали перлинні сережки-висячки з діамантами.

Кейт на концерті "Разом на Різдво"

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Усі чекали на появу принцеси Уельської у Вестмінстерському абатстві на різдвяному концерті. Кейт приїхала у двобортному червоному пальті Alexander McQueen, до якого прикріпила оксамитовий бант за 25 доларів від британського рітейлера Jigsaw. Під пальто у принцеси виднілася червона картата спідниця Emilia Wickstead, яку Кетрін уже носила раніше, а взута вона була в пару замшевих чорних чобіт на підборах Ralph Lauren.

Нагадаємо, раніше ми згадували всі виходи принцеси Кейт на публіці 2024 року.

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