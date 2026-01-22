- Дата публікації
Байкова, Онопка і Костромічова: три найвідоміші українські моделі, які підкорили світ моди
Вони підкорили модну індустрію та зробили приголомшливу кар’єру, прикрашали обкладинки Vogue та сяяли на червоних доріжках.
Аліна Байкова
Аліна народилася у місті Кропивницькому у простій не заможній родині, а свою кар’єру почала у 17 років. За роки активної роботи вона встигла попрацювати із найвідомішими світовими брендами класу люкс, а також активно з’являлася на обкладинках престижних видань.
Також Аліна часта гостя на прем’єрах, світських заходах і червоних доріжках кінофестивалів.
Мешкає Байкова у Нью-Йорку, де продовжує працювати у сфері модельного бізнесу — знімається для брендів та відвідує заходи, також українка запустила власний проєкт — сайт одягу на якому можна знайти цінні вінтажні та рідкісні позиції.
Після початку повномасштабного вторгнення Байкова — одна із найактивніших представників світу шоубізнесу, яка активно та безперестанно говорить про війну. Модель завжди приходить на публічні заходи з прапором України, наприклад, під час Каннського кінофестивалю вона попри заборону організаторів, пронесла маленький прапор захований у декольте, а потім позувала з ним для фото.
Ще один сміливий вчинок моделі знову відбувся під час Каннського кінофестивалю — вона вийшла на червону доріжку у бежевому тренчі RDNT, під яким ховалася жовто-синя сукня-футболка з написом F*CK YOU PUTIN.
Сніжана Онопка
Вона народилася у Сєвєродонецьку і саме там почала свою кар’єру, однак далі на початку двохтисячних переїхала у Київ, а звідти до Нью-Йорка. Сніжана стала однією із найуспішніших моделей України, адже співпрацювала не лише з відомими брендами, а й неодноразово знімалась для найвідоміших видань, зокрема неодноразово прикрашала обкладинку Vogue.
Модель працювала з такими брендами як Marc by Marc Jacobs, Dolce & Gabbana, Karl Lagerfeld, а також Louis Vuitton, Saint Laurent та Christian Lacroix. Показ останнього був по-особливому знаковим, адже Онопка закривала шоу у весільній сукні.
Окрім модельної кар’єри Сніжана була активною гостею на різних заходах, приймала участь у проєктах.
Активно висвітлювалось у ЗМІ і особисте життя моделі, зокрема історія її розлучення. Після повномасштабного вторгнення Онопка переїхала до Латвії, а також оголосила, що вона знову щаслива і вийшла заміж. Подробиць зірка не розповідає, а також не ділиться особистим.
Алла Костромічова
Алла народилась в Севастополі, де під час навчання почала брати участь у модельних кастингах. На другому курсі вона підписала контракт з міланським модельним агентством Why Not і так почалась її кар’єра. Після закінчення університету вона переїхала до Нью-Йорка.
За перший сезон на новому місці Костромічова взяла участь у 55 показах, зокрема відкривала шоу Yves Saint Laurent та Alexander McQueen. Це досягнення стало абсолютним рекордом серед моделей на той час. Також легендарний британський дизайнер Александр Макквін особисто запросив Костромічову відкрити свій показ, назвавши її своєю музою.
Окрім дефіле Алла також знімалась для різноманітних брендів. Вона неодноразово була названа однією з найуспішніших українських моделей.
Також протягом семи сезонів вона була ведучою та суддею шоу «Супермодель по-українськи».
Костромічова заміжня за Джейсоном Капоне та має двох дітей. Родина мешкає за кордоном.