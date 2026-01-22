Байкова, Онопка і Костромічова: три найвідоміші українські моделі, які підкорили світ моди

Аліна Байкова, Сніжана Онопка і Алла Костромічова / © Getty Images

Аліна Байкова

Аліна народилася у місті Кропивницькому у простій не заможній родині, а свою кар’єру почала у 17 років. За роки активної роботи вона встигла попрацювати із найвідомішими світовими брендами класу люкс, а також активно з’являлася на обкладинках престижних видань.

Аліна Байкова, показ John Galliano’s весна-літо 2011 року / © Getty Images

Аліна Байкова, показ Giorgio Armani осінь-зима 2011 року / © Getty Images

Також Аліна часта гостя на прем’єрах, світських заходах і червоних доріжках кінофестивалів.

Аліна Байкова на 72-му Міжнародному кінофестивалі в Каннах, 2019 рік / © Associated Press

Мешкає Байкова у Нью-Йорку, де продовжує працювати у сфері модельного бізнесу — знімається для брендів та відвідує заходи, також українка запустила власний проєкт — сайт одягу на якому можна знайти цінні вінтажні та рідкісні позиції.

Аліна Байкова на 72-му Міжнародному кінофестивалі в Каннах, 2019 рік / © Associated Press

Аліна Байкова відвідала щорічний галаконцерт Фонду Новака Джоковича, 2013 рік, Нью-Йорку / © Associated Press

Після початку повномасштабного вторгнення Байкова — одна із найактивніших представників світу шоубізнесу, яка активно та безперестанно говорить про війну. Модель завжди приходить на публічні заходи з прапором України, наприклад, під час Каннського кінофестивалю вона попри заборону організаторів, пронесла маленький прапор захований у декольте, а потім позувала з ним для фото.

Аліна Байкова на 75-му Міжнародному кінофестивалі у Каннах, 2022 рік / © Getty Images

Ще один сміливий вчинок моделі знову відбувся під час Каннського кінофестивалю — вона вийшла на червону доріжку у бежевому тренчі RDNT, під яким ховалася жовто-синя сукня-футболка з написом F*CK YOU PUTIN.

Аліна Байкова на 76-му Міжнародному кінофестивалі у Каннах, 2023 рік / © Associated Press

Сніжана Онопка

Вона народилася у Сєвєродонецьку і саме там почала свою кар’єру, однак далі на початку двохтисячних переїхала у Київ, а звідти до Нью-Йорка. Сніжана стала однією із найуспішніших моделей України, адже співпрацювала не лише з відомими брендами, а й неодноразово знімалась для найвідоміших видань, зокрема неодноразово прикрашала обкладинку Vogue.

Сніжана Онопка, показ Marc Jacobs під час Тижня моди у Нью-Йорку, 2005 рік / © Getty Images

Модель працювала з такими брендами як Marc by Marc Jacobs, Dolce & Gabbana, Karl Lagerfeld, а також Louis Vuitton, Saint Laurent та Christian Lacroix. Показ останнього був по-особливому знаковим, адже Онопка закривала шоу у весільній сукні.

Сніжана Онопка, показ Christian Lacroix весна-літо 2006 рік / © Getty Images

Окрім модельної кар’єри Сніжана була активною гостею на різних заходах, приймала участь у проєктах.

Сніжана Онопка, показ Dolce & Gabbana на Тижні моди осінь-зима, 2008 рік / © Getty Images

Активно висвітлювалось у ЗМІ і особисте життя моделі, зокрема історія її розлучення. Після повномасштабного вторгнення Онопка переїхала до Латвії, а також оголосила, що вона знову щаслива і вийшла заміж. Подробиць зірка не розповідає, а також не ділиться особистим.

Сніжана Онопка на подіумі під час показу Alexander McQueen, 2006 рік / © Getty Images

Алла Костромічова

Алла народилась в Севастополі, де під час навчання почала брати участь у модельних кастингах. На другому курсі вона підписала контракт з міланським модельним агентством Why Not і так почалась її кар’єра. Після закінчення університету вона переїхала до Нью-Йорка.

Алла Костромічова, показ Moises Nieto, 2013 рік / © Associated Press

За перший сезон на новому місці Костромічова взяла участь у 55 показах, зокрема відкривала шоу Yves Saint Laurent та Alexander McQueen. Це досягнення стало абсолютним рекордом серед моделей на той час. Також легендарний британський дизайнер Александр Макквін особисто запросив Костромічову відкрити свій показ, назвавши її своєю музою.

Алла Костромічова, показ Miguel Palacio, 2013 рік / © Associated Press

Окрім дефіле Алла також знімалась для різноманітних брендів. Вона неодноразово була названа однією з найуспішніших українських моделей.

Алла Костромічова, показ Dolores Cortes, 2013 рік / © Associated Press

Також протягом семи сезонів вона була ведучою та суддею шоу «Супермодель по-українськи».

Алла Костромічова, показ Christian Dior, 2010 рік / © Getty Images

Костромічова заміжня за Джейсоном Капоне та має двох дітей. Родина мешкає за кордоном.