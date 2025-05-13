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- Зірки і мода
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Белла Хадід на Каннському кінофестивалі: згадуємо всі розкішні образи моделі
Вона — одна з найвідоміших і найпопулярніших моделей, яка також щорічно відвідує кінофестиваль на Лазуровому узбережжі Франції. Пропонуємо подивитися, які сукні вибирала дівчина для своїх появ.
2024 рік
Белла позує фотографам після прибуття на прем’єру фільму «Серця, що б'ються». Модель носить вбрання від Versace із колекції весна-літо 2001, а також прикраси від Chopard.
Белла позує фотографам перед прем’єрою фільму «Учень. Історія Трампа». Модель носить прозору сукню від Saint Laurent із колекції осінь-зима 2024, а також розкішні прикраси з діамантами від Chopard.
2022 рік
Белла на прем’єрі фільму «Брокер» на 75-му міжнародному кінофестивалі. Модель носить вінтажне вбрання від Gucci із колекції 1996 року.
Белла Хадід перед прем’єрою фільму «Невинний». Модель здивувала усіх сукнею від Versace з колекції 1987 року.
2021 рік
На прем’єру фільму «Три сім’ї» Белла прийшла у сукні від Schiaparelli з колекції осінь-зима 2021, яку прикрашало кольє із позолоченої латуні. Також модель носила прикраси з рубінами та діамантами.
Белла також відвідала прем’єру фільму «Аннет» у сукні від Jean Paul Gaultier із колекції весна-літо 2002.
2019 рік
Белла на прем’єрі «Рокетмен» у довгій кутюрній сукні від Dior весна-літо 2018 з рюшами.
Також вона з’явилася у яскравій червоній сукні від Roberto Cavalli з колекції весна-літо 2005 на показі фільму «Біль і слава».
2018 рік
Дівчина сяяла перед фотографами у срібному вбранні від Elie Saab з колекції осінь-зима 2007, яке доповнила клатчем Judith Leiber. У цій сукні вона прийшла на прем’єру фільму «Чорний куклукскланівець».
Потім Белла вийшла на червону доріжку перед показом фільму «Попелястий — найчистіший білий» в атласному вбранні від Dior із колекції весна-літо 2018.
2017 рік
Белла позує фотографам на церемонії відкриття та показі фільму «Окча» у сукні від Dior з колекції весна-літо 2017.
Також вона одягла на показ фільму «Привиди Ісмаеля» сукню без бретельок від Alexandre Vauthier. Образ вона тоді доповнила взуттям Olgana Paris, а також кольє Bvlgari з діамантом і сапфіром.
2016 рік
Найзнаменитішим виходом моделі стала її поява у червоній сукні від Alexandre Vauthier на прем’єрі фільму «Невідома».
На показ фільму «Світське життя» Белла одягла сукню Roberto Cavalli із колекції осінь-зима 2016, а також прикраси від De Grisogono.