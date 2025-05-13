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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
2 хв

Белла Хадід на Каннському кінофестивалі: згадуємо всі розкішні образи моделі

Вона — одна з найвідоміших і найпопулярніших моделей, яка також щорічно відвідує кінофестиваль на Лазуровому узбережжі Франції. Пропонуємо подивитися, які сукні вибирала дівчина для своїх появ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Белла Хадід

Белла Хадід / © Associated Press

2024 рік

Белла позує фотографам після прибуття на прем’єру фільму «Серця, що б'ються». Модель носить вбрання від Versace із колекції весна-літо 2001, а також прикраси від Chopard.

/ © Associated Press

© Associated Press

Белла позує фотографам перед прем’єрою фільму «Учень. Історія Трампа». Модель носить прозору сукню від Saint Laurent із колекції осінь-зима 2024, а також розкішні прикраси з діамантами від Chopard.

/ © Associated Press

© Associated Press

2022 рік

Белла на прем’єрі фільму «Брокер» на 75-му міжнародному кінофестивалі. Модель носить вінтажне вбрання від Gucci із колекції 1996 року.

/ © Associated Press

© Associated Press

Белла Хадід перед прем’єрою фільму «Невинний». Модель здивувала усіх сукнею від Versace з колекції 1987 року.

/ © Associated Press

© Associated Press

2021 рік

На прем’єру фільму «Три сім’ї» Белла прийшла у сукні від Schiaparelli з колекції осінь-зима 2021, яку прикрашало кольє із позолоченої латуні. Також модель носила прикраси з рубінами та діамантами.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

Белла також відвідала прем’єру фільму «Аннет» у сукні від Jean Paul Gaultier із колекції весна-літо 2002.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

2019 рік

Белла на прем’єрі «Рокетмен» у довгій кутюрній сукні від Dior весна-літо 2018 з рюшами.

/ © Associated Press

© Associated Press

Також вона з’явилася у яскравій червоній сукні від Roberto Cavalli з колекції весна-літо 2005 на показі фільму «Біль і слава».

/ © Associated Press

© Associated Press

2018 рік

Дівчина сяяла перед фотографами у срібному вбранні від Elie Saab з колекції осінь-зима 2007, яке доповнила клатчем Judith Leiber. У цій сукні вона прийшла на прем’єру фільму «Чорний куклукскланівець».

/ © Associated Press

© Associated Press

Потім Белла вийшла на червону доріжку перед показом фільму «Попелястий — найчистіший білий» в атласному вбранні від Dior із колекції весна-літо 2018.

/ © Associated Press

© Associated Press

2017 рік

Белла позує фотографам на церемонії відкриття та показі фільму «Окча» у сукні від Dior з колекції весна-літо 2017.

/ © Associated Press

© Associated Press

Також вона одягла на показ фільму «Привиди Ісмаеля» сукню без бретельок від Alexandre Vauthier. Образ вона тоді доповнила взуттям Olgana Paris, а також кольє Bvlgari з діамантом і сапфіром.

/ © Associated Press

© Associated Press

2016 рік

Найзнаменитішим виходом моделі стала її поява у червоній сукні від Alexandre Vauthier на прем’єрі фільму «Невідома».

/ © Associated Press

© Associated Press

На показ фільму «Світське життя» Белла одягла сукню Roberto Cavalli із колекції осінь-зима 2016, а також прикраси від De Grisogono.

/ © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
190
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