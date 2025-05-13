Белла Хадід на Каннському кінофестивалі: згадуємо всі розкішні образи моделі

Белла Хадід / © Associated Press

Реклама

2024 рік

Белла позує фотографам після прибуття на прем’єру фільму «Серця, що б'ються». Модель носить вбрання від Versace із колекції весна-літо 2001, а також прикраси від Chopard.

© Associated Press

Белла позує фотографам перед прем’єрою фільму «Учень. Історія Трампа». Модель носить прозору сукню від Saint Laurent із колекції осінь-зима 2024, а також розкішні прикраси з діамантами від Chopard.

© Associated Press

2022 рік

Белла на прем’єрі фільму «Брокер» на 75-му міжнародному кінофестивалі. Модель носить вінтажне вбрання від Gucci із колекції 1996 року.

Реклама

© Associated Press

Белла Хадід перед прем’єрою фільму «Невинний». Модель здивувала усіх сукнею від Versace з колекції 1987 року.

© Associated Press

2021 рік

На прем’єру фільму «Три сім’ї» Белла прийшла у сукні від Schiaparelli з колекції осінь-зима 2021, яку прикрашало кольє із позолоченої латуні. Також модель носила прикраси з рубінами та діамантами.

© Associated Press

© Associated Press

Белла також відвідала прем’єру фільму «Аннет» у сукні від Jean Paul Gaultier із колекції весна-літо 2002.

© Associated Press

© Associated Press

2019 рік

Белла на прем’єрі «Рокетмен» у довгій кутюрній сукні від Dior весна-літо 2018 з рюшами.

Реклама

© Associated Press

Також вона з’явилася у яскравій червоній сукні від Roberto Cavalli з колекції весна-літо 2005 на показі фільму «Біль і слава».

© Associated Press

2018 рік

Дівчина сяяла перед фотографами у срібному вбранні від Elie Saab з колекції осінь-зима 2007, яке доповнила клатчем Judith Leiber. У цій сукні вона прийшла на прем’єру фільму «Чорний куклукскланівець».

© Associated Press

Потім Белла вийшла на червону доріжку перед показом фільму «Попелястий — найчистіший білий» в атласному вбранні від Dior із колекції весна-літо 2018.

© Associated Press

2017 рік

Белла позує фотографам на церемонії відкриття та показі фільму «Окча» у сукні від Dior з колекції весна-літо 2017.

Реклама

© Associated Press

Також вона одягла на показ фільму «Привиди Ісмаеля» сукню без бретельок від Alexandre Vauthier. Образ вона тоді доповнила взуттям Olgana Paris, а також кольє Bvlgari з діамантом і сапфіром.

© Associated Press

2016 рік

Найзнаменитішим виходом моделі стала її поява у червоній сукні від Alexandre Vauthier на прем’єрі фільму «Невідома».

© Associated Press

На показ фільму «Світське життя» Белла одягла сукню Roberto Cavalli із колекції осінь-зима 2016, а також прикраси від De Grisogono.

© Associated Press