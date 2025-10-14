- Дата публікації
Бере приклад з принцеси Діани: який вигляд мають три улюблені сумки королеви Матильди
У бельгійської королеви Матильди останнім часом дуже змінився стиль. Її образи для світських виходів стали ще вишуканішими, ніж були раніше, а особливо хочеться виділити аксесуари, а саме сумки. Розповідаємо про улюблені сумки королеви Матильди більш детально.
Lady Dior — вічна класика
Колись саме цю сумку називали улюбленою сумкою принцеси Уельської Діани. Леді Ді носила її часто, ця модель є найвідомішою моделлю в лінійці Модного бренду.
Королева Матильда дуже багато разів виходила з такою сумкою на публічні заходи.
У її гардеробі вона у відтінку бордо. Нещодавно ми бачили Її Величність саме з нею на інтронізації великого герцога Люксембурзького Гійома разом із чоловіком королем Філіпом та їхньою старшою дочкою — принцесою Єлизаветою — спадкоємицею бельгійського престолу. До сумки вона тоді підібрала сукню Dior та туфлі-човники від цього ж бренду.
Бежева Christian Dior
Бельгійська королева загалом дуже любить французький Дім моди Christian Dior.
Цю бежеву мініатюрну сумку Матильда часто бере на різні офіційні заходи і особливо любить поєднувати з вбраннями від ще одного улюбленого бренду Natan Couture та бежевими туфлями-човниками до тону.
Крокодиляча Giorgio Armani
Окрім французьких брендів королева Бельгії також любить італійські. Однією з її улюблених сумок у гардеробі є мініатюрна крокодиляча від Giorgio Armani. Це модель на короткій ручці із золотою фурнітурою, добре пасує під пастельні королівські луки. Матильда носила її з ліловим кейппальтом та широкими штанями зі стрілками, а також гостроносими туфлями.
Як бачите у бельгійської королеви не так багато улюблених аксесуарів, особливо якщо порівнювати її з дружиною короля Чарльза — королевою Каміллою. Раніше ми показували, які сумки обирає дружина британського монарха.