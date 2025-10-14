Бере приклад з принцеси Діани: який вигляд мають три улюблені сумки королеви Матильди

Королева Матильда / © Getty Images

Реклама

Lady Dior — вічна класика

Колись саме цю сумку називали улюбленою сумкою принцеси Уельської Діани. Леді Ді носила її часто, ця модель є найвідомішою моделлю в лінійці Модного бренду.

Королева Матильда дуже багато разів виходила з такою сумкою на публічні заходи.

Королева Матильда із сумкою Lady Dior / © Getty Images

У її гардеробі вона у відтінку бордо. Нещодавно ми бачили Її Величність саме з нею на інтронізації великого герцога Люксембурзького Гійома разом із чоловіком королем Філіпом та їхньою старшою дочкою — принцесою Єлизаветою — спадкоємицею бельгійського престолу. До сумки вона тоді підібрала сукню Dior та туфлі-човники від цього ж бренду.

Реклама

Королева Матильда, велика герцогиня Марія-Тереза, король Філіп, великий герцог Анрі, принцеса Єлизавета / © Getty Images

Бежева Christian Dior

Бельгійська королева загалом дуже любить французький Дім моди Christian Dior.

Королева Матильда із сумкою Christian Dior / © Getty Images

Цю бежеву мініатюрну сумку Матильда часто бере на різні офіційні заходи і особливо любить поєднувати з вбраннями від ще одного улюбленого бренду Natan Couture та бежевими туфлями-човниками до тону.

Королева Матильда із сумкою Christian Dior / © Getty Images

Королева Матильда із сумкою Christian Dior / © Getty Images

Крокодиляча Giorgio Armani

Окрім французьких брендів королева Бельгії також любить італійські. Однією з її улюблених сумок у гардеробі є мініатюрна крокодиляча від Giorgio Armani. Це модель на короткій ручці із золотою фурнітурою, добре пасує під пастельні королівські луки. Матильда носила її з ліловим кейппальтом та широкими штанями зі стрілками, а також гостроносими туфлями.

Королева Матильда із сумкою Giorgio Armani / © Getty Images

Як бачите у бельгійської королеви не так багато улюблених аксесуарів, особливо якщо порівнювати її з дружиною короля Чарльза — королевою Каміллою. Раніше ми показували, які сумки обирає дружина британського монарха.