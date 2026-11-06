Без тіари, але в перлах і з фатою: яким був весільний образ тітки королеви Єлизавети

Весільний портрет принцеси Мері та віконта Ласселса з батьками нареченої — королем і королевою, 1922 рік / © Getty Images

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Нині британські королівські весілля у Вестмінстерському абатстві здаються цілком звичним явищем, адже саме там відбувалися одні з найгучніших королівських шлюбних церемоній, наприклад, весілля королеви Єлизавети II з принцом Філіпом та одруження принца Вільяма з принцесою Кейт. Однак так було не завжди, адже раніше діти монархів переважно одружувалися у Королівській каплиці в палаці Сент-Джеймс і каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Все змінила принцеса Мері, єдина донька короля Георга V та королеви Марії, яка порушила цю давню традицію. Вона стала першою дитиною британського монарха, що взяла шлюб у Вестмінстерському абатстві від 1290 року.

Весілля принцеси супроводжувалося надзвичайною пишністю та урочистістю, адже це було перше весілля серед дітей короля Георга V, ба більше, перше масштабне королівське весілля після Першої світової війни. Великий простір абатства дозволяв запросити багато гостей. Обранцем принцеси Мері став Генрі Ласеллес, 6-й граф Геревудський, який був на 15 років старший за наречену. В день церемонії наречена була вбрана в сукню кольору слонової кістки, яку для неї розробив Вільям Воллес Террі з лондонського Модного дому Reville, а також придворний кравець королеви.

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Весільний портрет принцеси Мері та віконта Ласселса з батьками нареченої — королем і королевою, 1922 рік / © Getty Images

Усвідомлюючи важливість того, щоб громадськість відчувала свою причетність до весілля, заздалегідь було зроблено кілька оголошень, а людям дозволили детально ознайомитися з матеріалами й фасонами сукні та весільного гардероба принцеси. Це було перше королівське весілля, яке потрапило на сторінки британського журналу Vogue. Видання назвало Мері «казковою принцесою, супутниками якої є молодість, краса та щастя», як описується у книжці Princess Mary: The First Modern Princess.

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Перша світова війна сприяла більшій свободі в жіночому одязі, тому для весільного образу принцеси Мері використали характерні для того часу прямий силует і вільний крій сукні. Тоді такі дизайни вважали простими, але водночас елегантними. Цей модний стиль повторився наступного року, коли брат Мері одружився з Елізабет Боуз-Лайон.

Весільний портрет принцеси Мері та віконта Ласселса, 1922 рік / © Getty Images

Наречені королівської родини до Мері використовували на своїх вбраннях вишиті мотиви на честь Сполученого Королівства. Вона ж вирішила вшанувати всю імперію, визнаючи внесок інших домініонів під час Першої світової війни. На шлейфі сукні принцеси були зображені, зокрема, кленовий лист із Канади, валлійський нарцис, лотос з Індії, квітка ваттл з Австралії та папороть із Нової Зеландії. Вбрання складалося з нижньої сукні зі срібної ламе, вкритої тонкою сітчастою тканиною маркізет, і було оздоблене вишитими англійськими трояндами та тисячами дрібних перлин і діамантів, розташованих у вигляді решітки. Пояс прикрашали ряди перлів і гілочка квітів апельсинового дерева зі срібними стеблами. Шлейф був виготовлений зі спеціально витканої суміші білого та сріблястого атласу дюшес і оздоблений мереживом із Гонітона, яке належало її матері та бабусі по материнській лінії.

Весільна сукня принцеси Мері / © Getty Images

На голові принцеси була проста фата, облямована перлами, під тіарою з квітів апельсинового дерева, які символізували удачу. Туфлі, які подарували Мері колишні військовослужбовці з фабрики Haldinstein and Sons у Норвічі, були виготовлені зі срібної парчі та мали діамантові пряжки. За тиждень до весілля їх вручили принцесі в золотій скриньці в Букінгемському палаці.

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