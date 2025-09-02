Біла сорочка в гардеробі королеви Летиції: стильні образи на кожен день

Королева Летиція / © Getty Images

Біла сорочка і білі штани

Королева Летиція / © Getty Images

У червні 2024 року королева відвідувала студентський гуртожиток Residencia de Estudiantes у Мадриді, де з’явилася в цікавій білій сорочці з об’ємними рукавами з гумкою на талії та манжетах. Це було вбрання від іспанського бренду Uterqüe (королева часто носить іспанські бренди, зокрема демократичні).

Королева Летиція / © Getty Images

Тоді Летиція поєднала сорочку з прямими білими штанами та білими кросівками від Ohne Project вартістю 159 євро.

Небесно-блакитна сорочка в смужку і чорні штани

У вересні того ж року Летиція була присутня на відкритті професійних курсів 2024/2025 навчального року в середній школі імені доктора Хосе Сапатеро Домінгеса в Кастро-Урдіалесі.

Королева Летиція / © Getty Images

Того дня вона приїхала до школи у світлій небесно-блакитній сорочці в тонку білу смужку з цікавим вирізом від колаборації Victoriabeckham x Mango. Лук доповнювали класичні чорні штани-сигарети та шкіряні босоніжки на квадратних підборах від улюбленого королівського бренду Boss.

Біла об’ємна сорочка і штани-кльош

У такому образі Її Величність приймала представника Консультативної ради з проблем мозку в палаці Сарсуелла. На зустріч Летиція прибула тоді в білій сорочці зі складками, вишивкою, мереживними аплікаціями та рукавами-бішоп від Massimo Dutti.

Королева Летиція / © Getty Images

Верх вийшов об’ємним, його королева поєднала з широкими чорними штанаами в смужку з ремінцем на високій талії від Hugo Boss і лаковими туфлями на стійких підборах.

Біла сорочка і штани кольору хакі

Королева Летиція / © Getty Images

Білу сорочку Летиція вибирає і для гуманітарних поїздок. У березні 2025 року вона приїхала до Республіки Кабо-Верде у класичній простій білій сорочці, яку поєднала з прямими штанами кольору хакі та червоним жилетом.

Біла сорочка з «французьким заправлянням»

Саме такий прийом заправляння сорочки у штани використала королева під час нещодавньої поїздки до природного парку біля озера Санабрія в Саморі, де пройшли лісові пожежі, які охопили Іспанію цього літа.

Королева Летиція / © Getty Images

Цього дня Летиція була в сорочці від Imiloa Co, теж штанах кольору хакі з поясом від Boss, а взута була в замшеві черевики Panama Jack.

Біла сорочка зі штанами-карго

Королева Летиція / © Getty Images

А в поїздці в рамках цієї ж місії до Медейроса королева Летиція продемонструвала, як поєднує білу сорочку від Boss із попліну зі штанами-карго від Stradivarius за 45 доларів. Грубі черевики та пояс на талії — як постійний елемент образу.

Розслаблений літній образ

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Під час відпустки у Пальма-де-Майорці королева Летиція одягла білу сорочку об’ємного крою із прямими молочними джинсами. Королівський образ тоді доповнювали сандалії вершкового кольору The Trenza та сумка через плече з вишитим орнаментом Deco Etxe. Образ вийшов розслабленим, та й привід був слушний — похід до ресторану на вечерю з чоловіком-королем Філіпом VI.

Королева Летиція / © Getty Images

