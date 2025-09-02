ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
3 хв

Біла сорочка в гардеробі королеви Летиції: стильні образи на кожен день

У гардеробі іспанської королеви Летиції є багато білих сорочок. Подивимося, як вона зазвичай поєднує їх з іншими елементами одягу та які стильні луки з цього виходять.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Біла сорочка і білі штани

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

У червні 2024 року королева відвідувала студентський гуртожиток Residencia de Estudiantes у Мадриді, де з’явилася в цікавій білій сорочці з об’ємними рукавами з гумкою на талії та манжетах. Це було вбрання від іспанського бренду Uterqüe (королева часто носить іспанські бренди, зокрема демократичні).

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Тоді Летиція поєднала сорочку з прямими білими штанами та білими кросівками від Ohne Project вартістю 159 євро.

Небесно-блакитна сорочка в смужку і чорні штани

У вересні того ж року Летиція була присутня на відкритті професійних курсів 2024/2025 навчального року в середній школі імені доктора Хосе Сапатеро Домінгеса в Кастро-Урдіалесі.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Того дня вона приїхала до школи у світлій небесно-блакитній сорочці в тонку білу смужку з цікавим вирізом від колаборації Victoriabeckham x Mango. Лук доповнювали класичні чорні штани-сигарети та шкіряні босоніжки на квадратних підборах від улюбленого королівського бренду Boss.

Біла об’ємна сорочка і штани-кльош

У такому образі Її Величність приймала представника Консультативної ради з проблем мозку в палаці Сарсуелла. На зустріч Летиція прибула тоді в білій сорочці зі складками, вишивкою, мереживними аплікаціями та рукавами-бішоп від Massimo Dutti.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Верх вийшов об’ємним, його королева поєднала з широкими чорними штанаами в смужку з ремінцем на високій талії від Hugo Boss і лаковими туфлями на стійких підборах.

Біла сорочка і штани кольору хакі

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Білу сорочку Летиція вибирає і для гуманітарних поїздок. У березні 2025 року вона приїхала до Республіки Кабо-Верде у класичній простій білій сорочці, яку поєднала з прямими штанами кольору хакі та червоним жилетом.

Біла сорочка з «французьким заправлянням»

Саме такий прийом заправляння сорочки у штани використала королева під час нещодавньої поїздки до природного парку біля озера Санабрія в Саморі, де пройшли лісові пожежі, які охопили Іспанію цього літа.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Цього дня Летиція була в сорочці від Imiloa Co, теж штанах кольору хакі з поясом від Boss, а взута була в замшеві черевики Panama Jack.

Біла сорочка зі штанами-карго

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

А в поїздці в рамках цієї ж місії до Медейроса королева Летиція продемонструвала, як поєднує білу сорочку від Boss із попліну зі штанами-карго від Stradivarius за 45 доларів. Грубі черевики та пояс на талії — як постійний елемент образу.

Розслаблений літній образ

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Під час відпустки у Пальма-де-Майорці королева Летиція одягла білу сорочку об’ємного крою із прямими молочними джинсами. Королівський образ тоді доповнювали сандалії вершкового кольору The Trenza та сумка через плече з вишитим орнаментом Deco Etxe. Образ вийшов розслабленим, та й привід був слушний — похід до ресторану на вечерю з чоловіком-королем Філіпом VI.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як стилізує білу сорочку у своєму гардеробі Меган, герцогиня Сассекська.

Дата публікації
Кількість переглядів
176
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie