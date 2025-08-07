Біла сорочка в гардеробі Меган Маркл: стильні образи для повсякденного життя та виходів у світ

Меган Маркл / © Getty Images

Реклама

У шоу Меган Маркл, що нещодавно вийшло на Netflix, яке називається «З любов’ю, Меган» вона часто з’являлася в кадрі саме в білій сорочці. Очевидно, що це один із базових та улюблених герцогинею елементів гардеробу. Біла сорочка на ґудзиках — це класика, яку легко поєднувати з багатьма речами.

Меган у білій сорочці на кухні

У серіалі Netflix Меган з’являлася не лише у білій, а й у блакитній сорочці, а також носила улюблений денім. Ми звернули увагу, що практично щоразу герцогиня намагалася зробити образ злегка недбалим, закочувавши рукави або заправивши сорочку в джинси чи штани. Також вона часто залишала сорочку не заправленою, особливо якщо це був оверсайз фасон.

Меган Маркл на шоу «З любов’ю Меган»

Ділові образи герцогині

На саміт TIME100 у Нью-Йорку Меган Маркл теж приїжджала у білій сорочці. Вона одягла цього разу білу сорочку в поєднанні з костюмом-двійкою від Ralph Lauren пісочного кольору, поєднуючи лук зі шкіряним ременем та туфлями-човниками від Manolo Blahnik, а також годинником принцеси Діани від Cartier, золотими сережками та кількома браслетами.

Реклама

Меган Маркл / © Getty Images

Також ще від часів, коли герцогиня жила у Лондоні, ми пам’ятаємо інший її діловий образ. Тоді Меган заправила білу сорочку в чорні класичні штани-сигарети зі стрілками, і доповнила образ тонким коричневим поясом і замшевими туфлями-човниками такого самого кольору на високих підборах. Чудово гармоніювали в образі золоті браслети на зап’ясті герцогині.

Меган Маркл / © Getty Images

Заправлена сорочка в джинси

Це знаменитий «французький трюк» більш відомий, як «французька заправка», коли частину сорочки заправляють у джинси або штани, але тільки спереду, залишаючи водночас спину та боки незаправленими.

Меган Маркл / © Getty Images

Цей прийом створює невимушений, але стильний образ, акцентуючи увагу на талії та надаючи силуету балансу. Меган демонструвала такий образ ще 2017 року, коли вперше з’явилася зі своїм тодішнім хлопцем принцом Гаррі на Invictus Games. Тоді майбутня герцогиня поєднувала білу сорочку з блакитними вузькими джинсами з діркою на одному коліні та балетками.

Оверсайз сорочка

У такій ми бачили Меган на Вімблдонському тенісному турнірі в Лондоні, ще коли вона та принц Гаррі жили у Британії. Синьо-білу смугасту сорочку від Ralph Lauren з перламутровими ґудзиками герцогиня поєднувала з білими штанями-кльош теж від Ralph Lauren та сонцезахисними окулярами Illesteva Leonard.

Реклама

Меган Маркл / © Getty Images

У руках у Меган була маленька чорна сумка та білий капелюх із широкими крисами від Maison Michel. Вільний, об’ємний крій робить таку сорочку легшою, тому до такої добре підійде щось на зразок штанів або шорти, що бтискають фігуру.

Біла сорочка в тандемі з поясом та спідницею плісе

Ще один вихід герцогині Сассекської на Вімблдонському тенісному турнірі. Меган одягла білу сорочку, попередньо закочувавши рукави з білою плісованою спідницею від Hugo Boss і чорним поясом підкреслила талію. Цей образ легко може бути як повсякденним, так і підійти для виходів на публіку.

Меган Маркл / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам, як Меган надихається свекрухою та копіює стиль принцеси Діани.