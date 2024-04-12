Білу одягала лише раз: згадуємо всі вісім весільних суконь акторки Елізабет Тейлор

Вперше до вівтаря вона пішла у 18 років, а востаннє – у 59.

Елізабет Тейлор була суперзіркою свого часу, але обговорювали її не лише через ролі, коштовності та вбрання, а і через її чоловіків. Жінка протягом багатьох років свого життя шукала кохання і, ймовірно, тому була одружена вісім разів за сімома чоловіками (вона двічі виходила заміж за Річарда Бертона).

Однак, попри безліч шлюбів, до вівтаря Тейлор йшла в традиційному білому вбранні лише один раз.

Нижче ми зібрали всі весільні сукні Елізабет Тейлор, оскільки щоразу вона вигадувала для себе красиві та справді оригінальні образи.

Конрад (Нікі) Гілтон-молодший

6 травня 1950 року

Елізабет Тейлор та Конрад Хілтон-молодший, 1950 рік / Фото: Associated Press

Тоді Елізабет було лише 18 років, і це був її перший шлюб. Її чоловіком став симпатичний 23-річний Конрад "Нікі" Гілтон-молодший – спадкоємець багатомільйонного готельного бізнесу сім'ї Гілтон. На своє перше весілля молода дівчина одягла класичну білу сукню з пишною спідницею, довгими рукавами та фатою.

Сукня була створена на замовлення художником з костюмів Гелен Роуз, на її виготовлення знадобилося три місяці та 15 швачок. Вона була виконана у найкращих традиціях весільної моди 50-х років.

Цей шлюб протривав зовсім недовго, тому що новоспечений чоловік-мільйонер виявився алкоголіком і любителем азартних ігор. Шлюб завершено через вісім місяців.

Майкл Вайлдінг

21 лютого 1952 року

Елізабет Тейлор / Фото: Associated Press

Вдруге акторка вирішила вийти заміж за британського актора Майкла Вайлдінга, а їхнє свято відбулося в Лондоні в ресторані Claridge's. Наречений був старший за наречену на 20 років.

Цього разу Тейлор також звернулася за допомогою до талановитої Гелен Роуз, але віддала перевагу скромнішому вбранню і зовсім не весільному — наречена одягла костюм, який складався з жакета та спідниці. Жакет мав рукави три чверті, білий комір та манжети, а спідниця була в класичному для того часу стилі – трохи пишною. Доповнила наречена образ квітковими прикрасами у волоссі, а також перлинним набором – сережками та намистом.

У шлюбі з Вайлдінг вона пробула до 1957 року. Але в ньому у акторки народилося двоє синів – Майкл та Крістофер.

Майкл Тодд

2 лютого 1957 року

Елізабет Тейлор / Фото: Associated Press

У 24 роки Тейлор виходить заміж втретє і вже за американця Майкла Тодда. Весілля відбулося в Акапулько і для цієї церемонії акторка вибирає пастельно-блакитну сукню із шовкової органзи з каптуром. Однак у вбрання був невеликий секрет — коли наречена знімала каптур, сукня перетворювалася на вбрання з відкритими плечима. Образ вона тоді доповнила гарним весільним букетом та коштовностями.

У цьому шлюбі у пари народилася дочка Елізабет Френсіс. Однак він не протривав довго — 1958 року Тодд розбився на літаку.

Едді Фішер

12 травня 1959 року

Елізабет Тейлор / Фото: Associated Press

1957 року співак, актор і шоумен Едді Фішер зі своєю дружиною був на весіллі Тейлор із Тоддом, а після смерті чоловіка номер три у нього та Елізабет закрутився роман. Ці стосунки спричинили великий публічний скандал, але в результаті завершилися шлюбом.

Щоб вийти заміж за Фішера, Тейлор прийняла юдаїзм, їхнє весілля відбулося у храмі Бет Шалом у Лас-Вегасі. Елізабет одягла і на це вінчання сукню з капюшоном, але цього разу її вбрання було темно-зеленого кольору, А-силуету та з прозорими рукавами. На зап'ясті у нареченої був розкішний браслет, подарований їй Фішером замість обручки.

Шлюб пари також завершився розлученням, оскільки Елізабет зустріла нове кохання.

Річард Бертон

15 березня 1964 року

Елізабет Тейлор / Фото: Getty Images

Пара зустрілася і закохалася під час знімань у фільмі "Клеопатра", їхній роман був бурхливим та скандальним. Вінчання відбулося у Монреалі, а наречена з'явилася на церемонії у жовтій шифоновій сукні ампірного силуету довжиною до колін і з довгими рукавами. Вбрання для неї створила художниця з костюмів "Клеопатри" Ірен Шарафф.

Головною прикрасою образу стала зачіска нареченої, оскільки волосся вона оздобила флердоранжем — маленькою білою квіткою, яка здавна була традиційною частиною весільного убору нареченої, наприклад, вінка або букета.

Пара пробула у шлюбі до 1974 року.

Річард Бертон (знову)

10 жовтня 1975 року

Елізабет Тейлор / Фото: Getty Images

Після драматичного шлюбу та розлучення пара знову зійшлася. Вони одружилися вдруге у Ботсвані на природі. На це весілля Елізабет знову одягла нетрадиційну сукню, оскільки це було довге зелене вбрання з ефектом омбре від британської дизайнерки Джини Фратіні.

У вбрання були довгі рукави і воно було прикрашене крихітним пір'ям і намистинами в бохо естетиці. 2011 року сукню продали на аукціоні за 62 500 доларів.

А от щодо шлюбу, то повторне вінчання не спрацювало і вони розлучилися через рік.

Джон Ворнер

4 грудня 1976 року

On this day in 1976, Elizabeth Taylor wed former US Senator, John Warner at his farm in Virginia. The two remained married until 1982, and spoke highly of each other following the split. pic.twitter.com/5uwFXuZwxV — Elizabeth Taylor (@ElizabethTaylor) December 4, 2021

Після багатьох років стосунків з акторами Тейлор зустріла сенатора Джона Ворнера і їхнє скромне весілля відбулося в маєтку нареченого у Вірджинії. Фотографій із заходу практично немає, оскільки церемонія була досить скромною та таємною. Відомо, що на Тейлор того дня було пальто з хутряною обробкою та капелюх-тюрбан. Яке вбрання вона одягла під пальто невідомо.

Тейлор і Ворнер розійшлися у грудні 1981 року та розлучилися 5 листопада 1982 року. Після цього розлучення вона встигла позустрічатися ще кількома успішними чоловіками: акторами Ентоні Гірі, Джорджем Гамільтоном і навіть була заручена мексиканським адвокатом Віктором Луной і нью-йоркським бізнесменом Деннісом Стейном.

Ларрі Фортенскі

6 жовтня 1991 року

Це було останнє весілля Елізабет і найрозкішніше. Оскільки в ті роки вона дружила з Майклом Джексоном, то церемонія відбулася на території його розкішного маєтку Неверленд. Її остання сукня була найбільше схожа на весільну, хоч і виконана у ніжно-жовтому відтінку. Розробив для неї мереживне вбрання бренд Valentino і нібито подарував. Сукня мала довгі рукави і багатоярусну спідницю.

Тейлор та Фортенські розлучилися 31 жовтня 1996 року, але залишилися друзями на все життя. Вона пояснила розлучення своїми болісними операціями на стегні та обсесивно-компульсивним розладом, від якого страждав Фортенскі.

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