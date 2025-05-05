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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
58
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1 хв

Білу сукню не носила: який мала вигляд у день весілля дочка Пабло Пікассо — Палома

Обидва її шлюби були навесні, але вона жодного разу не одягла сукню.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Палома Пікассо

Палома Пікассо / © Associated Press

Палома Пікассо — французька дизайнерка ювелірних виробів та бізнесвумен, найбільш відома своєю співпрацею з Tiffany & Co та своїми фірмовими парфумами, є також дочкою дуже відомих художників — Пабло Пікассо та Франсуази Жило. Вона також була музою модельєра Іва Сен-Лорана і неодноразово називалася однією із найстильніших жінок у світі.

У Паломи було яскраве і насичене життя, в якому було багато мистецтва, розкоші і скандалів. Водночас заміжня вона була двічі.

/ © Associated Press

© Associated Press

Весілля пари відбулося 5 травня в Парижі, а 29-річна Палома того дня носила не білу сукню, а костюм із чорною спідницею, червону блузу, білий жакет та екстравагантний капелюшок із пір’ям.

/ © Associated Press

© Associated Press

Також можна помітити, що її жакет прикрашала нагрудна хустка у горошок.

/ © Getty Images

© Getty Images

Вони розійшлися 1995 року, а 1998 розлучилися. Водночас пара також судилася через гроші — колишній чоловік хотів половину частки від безцінних творів мистецтва, успадкованих нею від батька.

Вдруге Палома Пікассо одружилася 30 квітня 1999 року у віці 49 років. Її чоловіком став лікар Ерік Тевеннета. Церемонія відбулася у Лондоні у Церкві Святої Етельдреди. Наречена знову одягла білий жакет, а також капелюшок та чорну спідницю, а її блуза цього разу була в горошок.

/ © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
58
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