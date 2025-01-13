Блискітки, пір'я та стрази: Памела Андерсон та її колеги носили особливі костюми на зніманнях "Остання танцівниця"

У січні 2025 року у світовий прокат виходить фільм "Остання танцівниця". Головну роль у цій картині зіграла акторка Памела Андерсон і вона стала для неї великим повернення на екрани після перерви. У фільмі Памела грає танцівницю, яка протягом 30 років виступала у казино Лас-Вегаса, але раптово для неї шоу закривають через низькі продажі квитків.

"Остання танцівниця" / фото: скриншот THE LAST SHOWGIRL Official Trailer

Картина стала ще до свого виходу однією з найобговорюваніших фільмів зими, а Андерсон за виконання своєї ролі було номіновано вже на безліч нагород. Однак окрім Памели в цьому фільмі також з'являться Бренда Сонг, Кірнан Шипка і Джеймі Лі Кертіс.

Напередодні виходу фільму Бренда та Кірнан дали інтерв'ю виданню Entertainment Tonight, яке було опубліковано в Instagram. Дівчата розповіли кілька цікавих подробиць про костюми, які носили під час знімань. Як виявилось, вони носили унікальні вінтажні вбрання.

"Остання танцівниця" / фото: скриншот THE LAST SHOWGIRL Official Trailer

"Це були всі архівні речі", — сказала Кірнан Шипка про гардероб у фільмі. "У них була така історія. Було дійсно весело знову носити речі, які були шановані в минулому житті".

Памела та її колеги носили ряд вінтажних речей, зокрема справді цінні вбрання, створені відомими дизайнерами Бобом Макі та Пітом Менефі.

"Хто, перш за все, не хоче бути танцівницею? І хто не хоче носити Боба Макі?" – сказала Бренда Сонг в інтерв'ю. Також вона додала, що гардероб (і його вартість) змушували всіх нервувати, якщо хоча б одна пір'їнка опинялася не на своєму місці.

"Остання танцівниця" / фото: скриншот THE LAST SHOWGIRL Official Trailer

"Щоразу, коли ми одягали ці головні убори, будь-яке перо, яке літало, люди, типу, підмітали його і складали в сумки, тому що це були пір'я та коштовності на мільйони доларів", — сказала Сонг. "Тобто, якщо одне відвалювалося, люди пірнали за ним".

"Остання танцівниця" / фото: скриншот THE LAST SHOWGIRL Official Trailer

Наприкінці дня, щоразу після завершення знімань, обидві акторки відчували, що вони носять "витвори мистецтва". Але також вони визнають, що грати у цих костюмах було дуже важко.

"Остання танцівниця" / фото: скриншот THE LAST SHOWGIRL Official Trailer

Костюми у фільмі спочатку використовувалися у шоу Jubilee у Лас-Вегасі. Андерсон розповіла в інтерв'ю Harper's Bazaar, що їй "сподобалися" всі костюми танцівниць.

Зазначимо, що саундтрек до фільму записала співачка Майлі Сайрус. Однак вона теж має відношення до дизайнера Боба Макі — співачка виступила на "Греммі" у сукні створеній дизайнером, а потім викупила цю сукню для своєї колекції.

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