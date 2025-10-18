Божевільна мода Венеції: навіщо жінки закручували волосся у роги і що це означало

Портрет жінки з білкою, 1565-1575 роки. Автор: Франческо Монтемеццано / © Getty Images

Реклама

Під час пізнього Ренесансу у Венеції рогоподібна зачіска була надзвичайно модною серед заможних жінок. Вона свідчила про багатство й статус, адже створення таких витончених «ріжків» вимагало багато часу, розповіла історикиня Емі Боїнгтон.

Вважається, що під волоссям могли використовувати дріт, навколо якого накручували пасма, щоб сформувати характерні конусоподібні або рогоподібні форми. Волосся збирали у пучок ззаду й прикрашали коштовностями, але головний акцент робився саме на конусах. Ці «роги» могли сягати різної висоти, що знову ж таки символізувало багатство, адже означало, що служниця витрачала більше часу на створення такої зачіски.

Портрет жінки з білкою, 1565-1575 роки. Автор: Франческо Монтемеццано / © Getty Images

Цікаво, що в той період ці роги чи конуси не мали жодного зв’язку з образом диявола чи злом. Це була просто модна зачіска. Іноді жінки носили волосся розпущеним, поєднуючи його з рогами — виглядало це справді незвично.

Реклама

Отже, це справді незвичайний стиль — він не має нічого спільного з дияволом, хоча сьогодні нам легко може його нагадати.