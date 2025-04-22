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Брошки у вигляді комах і кольє-змія: найнезвичайніші прикраси королівських осіб
Прикраси у вигляді комах або плазунів люблять багато королівських осіб. Розглядаємо деякі з них детальніше.
Найбільшою прихильницею таких прикрас є королева Нідерландів Максима. Вона обожнює різні незвичайні брошки, кольє та каблучки. Наприклад, у її колекції є кілька кольє зі змією, а також каблучка з рептилією та безліч різних брошів з комахами.
У королеви Максими є улюблені брошки-павуки. Величезних павуків від аргентинського бренду Celedonio вона любить пришпилювати до блуз. Вони розшиті дрібним камінням і бісером та мають вигляд справжніх павуків.
У королеви Максими є ціла колекція брошів у вигляді комах: її бачили з гігантським бурштиновим жуком (схоже, це жук-скарабей), вона надівала діамантову брошку у вигляді метелика чи іншого величезного жука.
Неймовірно гарна брошка у вигляді діамантового метелика зі смарагдами також іноді красується на грудях у королеви Максими.
Королева Камілла іноді надіває своє кольє зі змією на шию. Вважається, що діамантове кольє є сімейною реліквією або подарунком короля Чарльза. Зміїний мотив у старовинних прикрасах був символом вічного кохання і пристрасті.
Також у скриньці Камілли є дві брошки у вигляді комах — бджоли й мухи. Велика брошка прикрашена кабошоном тигрового ока та рубіновими очима-кабошонами. Жало прикрашене лініями чорної емалі.
А ось маленька брошка-муха — одна з улюблених, Камілла надіває її досить часто.
Брошку у вигляді бабки з діамантами та дрібними сапфірами від французького бренду Van Cleef & Arpels Камілла носить теж із задоволенням. Вважається, що це подарунок її чоловіка короля Чарльза.
Принцеса Майкл Кентська якось надівала брошку у вигляді метелика, виконану в срібних, чорних та аквамаринових тонах, відвідавши службу подяки на честь діамантової річниці весілля покійної королеви Єлизавети II і принца Філіпа у Вестмінстерському абатстві.
Колишня королева Данії Маргрете II носила свого часу ефектну золоту брошку у вигляді бабки, прикріпленої до яскравої червоної блузи.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені підвіски королеви Камілли, які вона носить дуже часто.