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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
2 хв

Брошки у вигляді комах і кольє-змія: найнезвичайніші прикраси королівських осіб

Прикраси у вигляді комах або плазунів люблять багато королівських осіб. Розглядаємо деякі з них детальніше.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Брошка королеви Максими

Брошка королеви Максими / © Getty Images

Найбільшою прихильницею таких прикрас є королева Нідерландів Максима. Вона обожнює різні незвичайні брошки, кольє та каблучки. Наприклад, у її колекції є кілька кольє зі змією, а також каблучка з рептилією та безліч різних брошів з комахами.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

У королеви Максими є улюблені брошки-павуки. Величезних павуків від аргентинського бренду Celedonio вона любить пришпилювати до блуз. Вони розшиті дрібним камінням і бісером та мають вигляд справжніх павуків.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

У королеви Максими є ціла колекція брошів у вигляді комах: її бачили з гігантським бурштиновим жуком (схоже, це жук-скарабей), вона надівала діамантову брошку у вигляді метелика чи іншого величезного жука.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Неймовірно гарна брошка у вигляді діамантового метелика зі смарагдами також іноді красується на грудях у королеви Максими.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Камілла іноді надіває своє кольє зі змією на шию. Вважається, що діамантове кольє є сімейною реліквією або подарунком короля Чарльза. Зміїний мотив у старовинних прикрасах був символом вічного кохання і пристрасті.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Також у скриньці Камілли є дві брошки у вигляді комах — бджоли й мухи. Велика брошка прикрашена кабошоном тигрового ока та рубіновими очима-кабошонами. Жало прикрашене лініями чорної емалі.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

А ось маленька брошка-муха — одна з улюблених, Камілла надіває її досить часто.

Брошку у вигляді бабки з діамантами та дрібними сапфірами від французького бренду Van Cleef & Arpels Камілла носить теж із задоволенням. Вважається, що це подарунок її чоловіка короля Чарльза.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Принцеса Майкл Кентська якось надівала брошку у вигляді метелика, виконану в срібних, чорних та аквамаринових тонах, відвідавши службу подяки на честь діамантової річниці весілля покійної королеви Єлизавети II і принца Філіпа у Вестмінстерському абатстві.

Принцеса Майкл Кентська / © Getty Images

Принцеса Майкл Кентська / © Getty Images

Колишня королева Данії Маргрете II носила свого часу ефектну золоту брошку у вигляді бабки, прикріпленої до яскравої червоної блузи.

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені підвіски королеви Камілли, які вона носить дуже часто.

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