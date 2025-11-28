- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 201
- Час на прочитання
- 1 хв
Будуарна фотографія Вікторіанської епохи: як зародилася таємна індустрія еротики
У цьому брали участь жінки всіх типів фігури, віку та розмірів.
Коли ми думаємо про вікторіанців, часто уявляємо їх як пуритан, одягнених «до горла», так що видно лише обличчя та руки. Але насправді в глибині вікторіанського суспільства існував досить пікантний прошарок. У 19 столітті вибухнула мода на будуарну або еротичну фотографію, де жінки були або в сексуальних корсетах, або повністю оголеними.
Багато таких фото робили у Франції, де ця індустрія процвітала. На них часто зображали жінок у стані часткового роздягання в домашній атмосфері. Із тим, як фотографія ставала доступнішою та дешевшою, багато людей почали експериментувати з будуарними знімками.
Це вважалося своєрідною розвагою, а ще на цьому можна було добре заробити. Теми чуттєвості та гламуру були ключовими у цьому виді фотографії. Йшлося про те, щоб святкувати жіночу красу у підкреслено сильному, впевненому світлі. Часто такі фото робилися приватно для окремих замовників, але згодом це перетворилося на масовий ринок, що й не дивно — головною аудиторією були, звісно, чоловіки.