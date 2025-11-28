ТСН у соціальних мережах

Будуарна фотографія Вікторіанської епохи: як зародилася таємна індустрія еротики

У цьому брали участь жінки всіх типів фігури, віку та розмірів.

Жінка Вікторіанської епохи

Жінка Вікторіанської епохи / © Getty Images

Коли ми думаємо про вікторіанців, часто уявляємо їх як пуритан, одягнених «до горла», так що видно лише обличчя та руки. Але насправді в глибині вікторіанського суспільства існував досить пікантний прошарок. У 19 столітті вибухнула мода на будуарну або еротичну фотографію, де жінки були або в сексуальних корсетах, або повністю оголеними.

Жінка Вікторіанської епохи / © Getty Images

Жінка Вікторіанської епохи / © Getty Images

Багато таких фото робили у Франції, де ця індустрія процвітала. На них часто зображали жінок у стані часткового роздягання в домашній атмосфері. Із тим, як фотографія ставала доступнішою та дешевшою, багато людей почали експериментувати з будуарними знімками.

Жінка Вікторіанської епохи / © Getty Images

Жінка Вікторіанської епохи / © Getty Images

Це вважалося своєрідною розвагою, а ще на цьому можна було добре заробити. Теми чуттєвості та гламуру були ключовими у цьому виді фотографії. Йшлося про те, щоб святкувати жіночу красу у підкреслено сильному, впевненому світлі. Часто такі фото робилися приватно для окремих замовників, але згодом це перетворилося на масовий ринок, що й не дивно — головною аудиторією були, звісно, чоловіки.

