Була не в білому: який вигляд мала весільна сукня акторки Джуліанни Мур

У пари було дуже скромне весілля.
Не всі наречені хочуть одягати білу сукню на своє весілля, і однією з таких є й оскароносна акторка Джуліанна Мур. 2003 року вона вийшла заміж вдруге і її обранцем став режисер Барт Фрейндліх, за якого вона старша на дев'ять років.
До весілля пара деякий час зустрічалася, а потім просто жила разом. Вони познайомилися 1996 року під час роботи над фільмом "Тіні минулого". До весілля у Джуліанни і Барта з'явилися двоє дітей – син Калеб, який народився 1997 року, і донька Лів, яка народилася 2002-го.
Весілля пари відбулося 23 серпня 2003 року в Нью-Йорку в їхньому будинку у Вест-Сайді на Мангеттені. На невеликій весільній церемонії були присутні 36 гостей. Джуліанна була одягнена в бузкову сукню Prada і взута в туфлі від цього ж бренду, а в її вухах сяяли довгі зелені сережки Jar, які вона позичила у своєї подруги Еллен Баркін. Фрейндліх одягнув кремовий костюм із краваткою до тону сукні Джуліанни.
Пара й досі одружена та часто разом відвідує різні світські заходи.
"У нас дуже міцне сімейне життя, і це найприємніше, що я колись робила", – розповіла акторка в одному з інтерв'ю.
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