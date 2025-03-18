Була не в білому: який вигляд мала весільна сукня акторки Джуліанни Мур

Не всі наречені хочуть одягати білу сукню на своє весілля, і однією з таких є й оскароносна акторка Джуліанна Мур. 2003 року вона вийшла заміж вдруге і її обранцем став режисер Барт Фрейндліх, за якого вона старша на дев'ять років.

До весілля пара деякий час зустрічалася, а потім просто жила разом. Вони познайомилися 1996 року під час роботи над фільмом "Тіні минулого". До весілля у Джуліанни і Барта з'явилися двоє дітей – син Калеб, який народився 1997 року, і донька Лів, яка народилася 2002-го.

Джуліанна Мур, Барт Фрейндліх та їхній син / Фото: Getty Images

Весілля пари відбулося 23 серпня 2003 року в Нью-Йорку в їхньому будинку у Вест-Сайді на Мангеттені. На невеликій весільній церемонії були присутні 36 гостей. Джуліанна була одягнена в бузкову сукню Prada і взута в туфлі від цього ж бренду, а в її вухах сяяли довгі зелені сережки Jar, які вона позичила у своєї подруги Еллен Баркін. Фрейндліх одягнув кремовий костюм із краваткою до тону сукні Джуліанни.

Джуліанна Мур, Барт Фрейндліх та їхній син / Фото: Getty Images

Джуліанна Мур несе доньку на руках, на акторці її весільна сукня / Фото: Getty Images

Пара й досі одружена та часто разом відвідує різні світські заходи.

"У нас дуже міцне сімейне життя, і це найприємніше, що я колись робила", – розповіла акторка в одному з інтерв'ю.

Такий вигляд Джуліанна Мур і Барт Фрейндліх мають зараз / Фото: Associated Press

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