Була як фея з казки: який вигляд мала перша весільна сукня зірки "Титаніка" Кейт Вінслет

Вперше вона виходила заміж у чарівному вбранні з декором.
Кейт Вінслет — одна з найвідоміших акторок у світі, а все завдяки її ролі у знаменитому фільмі "Титанік". Ця картина принесла їй славу, гроші та запрошення до інших фільмів. Хоча своє особисте життя акторка намагається не виносити на загальний огляд, але є те, що вона не приховує.
Заміж Кейт виходила тричі і її перше весілля нагадувало чи то епізод з історичного фільму, чи то з фентезійного. Її чоловіком став тоді британський режисер Джим Треплтон. Вони познайомилися на зніманнях фільму "Експрес у Марракеш", де Треплтон був помічником режисера, а одружилися вони у листопаді 1998 року.
Церемонія відбулася у церкві у Великій Британії, в рідному для Кейт Оксфордширі. А ось святкувала пара вже в пабі Crooked Billet у Сток-Роу. На нареченій того дня була мила і ніжна сукня від бренду Alexander McQueen у стилі ампір, яку прикрашали намистини, кристали та бісер. Носила її Кейт у поєднанні з гламурним головним убором, ніжним макіяжем та зачіскою з об'ємними кучерями.
2000 року в їх сім'ї народилася донька Міа Тріплтон. Проте шлюб проіснував недовго — вже у грудні 2001 року Кейт та Джим розлучилися.
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