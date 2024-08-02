Були щасливими та з донькою на руках: який вигляд мали Том Круз та Кеті Голмс перед весіллям в Італії.

Згадаймо часи, коли актори Том Круз і Кеті Голмс були парою.
Особистість Тома Круза завжди активно обговорювалася у пресі, а також його романи. Одружений чоловік був тричі і останньою його дружиною стала американська акторка Кеті Голмс, відома на той момент багатьом підлітковою мильною оперою "Бухта Доусона".
Історія їхніх стосунків досить незвичайна, адже коли вони ще не зустрічалися, 2004 року, Кеті Голмс сказала в інтерв'ю, що завжди мріяла вийти заміж за Тома Круза. У той час вона була заручена з колегою-актором Крісом Кляйном. Через місяць після розставання з Кляйном вона з'явилася на публіці ні з ким іншим, як із Томом Крузом. Перший вихід акторів у світ стався у квітні 2005 року, вони разом відвідали церемонію у Римі.
Через місяць Круз публічно зізнався у коханні Голмс на шоу Опри Вінфрі - він застрибнув на жовтий диван під час програми і зробив свою заяву: "Я закоханий". 6 жовтня 2005 року Круз і Голмс оголосили, що чекають на дитину і в квітні 2006-го у них народилася дочка Сурі. Весілля їхнє відбулося вже після народження доньки - 18 листопада 2006 року в комуні Браччано, неподалік від Риму. На захід вони покликали багатьох зірок, а перед весіллям - 16 листопада - влаштували розкішну вечерю, яку часто називають репетиційною весільною вечерею.
Того вечора пару сфотографували разом із дочкою на руках, коли вони йшли на свій захід. Том був у чорному костюмі-трійці, а ось Кеті поєднала нейтральні ніжні кольори: шовкову блузу відтінку пудри, вільні штани та туфлі. Маленька Сурі була одягнена відповідно до стилю мами - на дівчинці була біла шовкова сукня.
29 червня 2012 року Голмс подала на розлучення з Крузом. Дочка Сурі залишилася жити з матір'ю.
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