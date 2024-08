Це була дуже дорога сукня: який вигляд мала Меланія Кнавс у день весілля з Дональдом Трампом

Вони познайомилися на одному з гламурних світських заходів 1998 року. Трамп попросив у Меланії, яка на той момент була моделлю, номер телефону, але вона його не дала, а натомість наполягла, щоб він дав їй свій власний номер. Це був такий тест — вона не хотіла бути, за її словами, "однієї з жінок, яким він дзвонить", вона хотіла грати на своїх умовах. Через тиждень Меланія зателефонувала новому знайомому і вони розпочали спілкування. Потім було кілька років бурхливого роману, де були присутні і розставання.

Дональд та Меланія Трампи / Фото: Associated Press

Однак пара заручилася 26 квітня 2004 року, в день народження Меланії, коли вони виїжджали на Met Gala. Розкішне весілля відбулося 22 січня 2005 року в церкві Bethesda-by-the-Sea у Палм-Біч, Флорида.

За церемонією слідував прийом у бальній залі маєтку Дональда Мар-а-Лаго. У день весілля Меланія Кнавс викликала фурор своєю весільною сукнею, яку для неї ексклюзивно створили в Модному домі Christian Dior у Парижі. Вартість вбрання оголошувалась різна від 100 000 до 194 124 доларів, а на її створення було витрачено 1000 годин.

Меланія Трамп / Фото: Getty Images

Наречена також дотримувалася старої традиції – одягати на весілля щось нове, щось старе, щось синє та позичене. Звучить вона в оригіналі як вірш: Something old and something new, something borrowed and something blue.

Як "щось старе" Кнавс взяла чотки, які є сімейною реліквією. Їх можна побачити на фото, які зробили папараці, коли Меланія їхала на весілля.

Меланія Трамп / Фото: Getty Images

"Чимось новим" стала її сукня, "позиченим" було кольє з діамантами від бренду Fred Leighton, а "синім" була її спідня білизна від La Perla. Подружкою нареченої стала сестра Меланії. У цьому одязі наречена з'явилася також на обкладинці журналу Vogue.

