Це було красиво і незвичайно: найкращі вінтажні вбрання знаменитостей 2024 року

2024-й однозначно став роком вінтажу — зірки та публічні особистості вирішили, що найкращий спосіб запам'ятається публіці — одягнути вбрання з архіву. Пропонуємо згадати найцікавіші образи, які знамениті красуні носили.
Олівія Родріго
21-річна співачка з'явилася на Grammy Awards в особливій сукні — білому вбранні зі стразами від знаменитого бренду Versace. Сукня мала розкішний вигляд, і що цікаво, була старшою за саму Олівію, адже Джанні Версаче створив її для колекції весна-літо 1995 року.
Майлі Сайрус
Цього року вона стала ще відомішою завдяки пісні Flowers, тому була присутня на Grammy Awards, де отримала свою першу статуетку. Під час виконання пісні Майлі вийшла на сцену у блискучій сукні від Bob Mackie. Вона була створена дизайнером для колекції 2002 року, яка називалася To Broadway With Love.
Марго Роббі
Акторка після величезної кількості образів у стилі ляльки Барбі вирішила здивувати зовсім іншим вбранням та прийшла на Vanity Fair Oscars Party у золотій сукні-корсеті від Mugler з колекції весн-літо 1996 та накижці.
Сідні Свіні
Вона стала новим ім'ям у світі кіно і одразу активно почала привертати до себе увагу за допомогою вбрання. Однією з найобговорюваніших суконь акторки була від Marc Bouwer, яку раніше носила також Анджеліна Джолі на червоній доріжці "Оскара".
Кендал Дженнер
Молодша сестра телезірки Кім Кардашян одягла на Met Gala after party біле вбрання з крилами на топі і легку спідницю від Givenchy з колекції 1997 року.
Белла Хадід
Супермодель любить привертати увагу сукнями та вінтаж вибирає дуже часто, але ця чорна сукня від Atelier Versace з колекції весна-літо 2001 приголомшила всіх наповал. У ній вона відвідала Каннський кінофестиваль.
Тейлор Рассел
Акторка з Канади для червоної доріжки Канн обрала вінтажну сукню від Chanel з колекції весна-літо 1993 року, яка була напівпрозорою та виконана з клейончатого матеріалу з білим декором.
Сабріна Карпентер
Попзірка наробила багато галасу 2024-го, адже лідирувала у всіх хітпарах, але також неодноразово привертала увагу вінтажними знахідками. Одним із найефектніших виходів співачки стала поява в гламурній сукні від Bob Mackie, яку також багато років тому носила сама Мадонна.
Кая Гербер
Модель одна з тих, кому не потрібно заради вінтажних образів часто звертатися до стилістів, адже вона просто може зазирнути до шафи своєї матері – супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд. Саме там дівчина знайшла цю білу бандажну сукню Hervé Léger.
Анджеліна Джолі
Голлівудська суперзірка одягла на Нью-Йоркський кінофестиваль не просто вінтажну річ, а справжній музейний експонат — білу сукню з багатьма складними драпуваннями від бренду Madame Grès.
Зендея
На заході Rock & Roll Hall Of Fame Induction Ceremony відома акторка вирішила запам'ятатися золотою сукнею від Bob Mackie. Цей образ був точною копією образу співачки Шер.
Кайлі Дженнер
Наймолодша мільярдерка одягла на захід Annual Academy Museum Gala чорно-бежеву сукню від відомого бренду Mugler. Ця сукня входила до колекції весна-літо 1998 року. Вона чудово підкреслювала фігуру красуні.
Мона Патель
Дівчина в 2024-му дебютувала на Met Gala і стала однією з модниць року, про який найбільше говорили. Одним із вінтажних вбрань, яке багата красуня носила, був корсет із кристалами та метеликами від Christian Lacroix з колекції весн-літо 1996. Мона придбала корсет майже за $170 000.
Дженніфер Лоуренс
Вагітна акторка вирішила одягнути на прем'єру документального фільму чорну сукню від Christian Lacroix з колекції осінь-зима 2006, яку прикрашало багато складок та квітка на грудях.
Аня Тейлор-Джой
Акторка з'явилася на прем'єрі фільму "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" в Австралії в сукні від Paco Rabanne з колекції весна-літо 1996. Сукня являла собою сплетені у візерунок величезні довгасті намистини пісочного кольору, а також металеві елементи. Доповнювали його довгі шипи з наконечниками, які були насправді шпильками для капелюхів.
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