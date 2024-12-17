Це було міні з квітами та декольте: згадуємо ніжне вбрання створене Андре Таном для Періс Гілтон

Сукня відомої красуні була ніжною та романтичною, а створив дизайнер її лише за одну ніч.

Андре Тан – відомий український дизайнер та шоумен, який провів уже безліч модних показів, проте один із них запам'ятався особливо. 2011 року Андре презентував публіці колекцію весна-літо 2012 у Києві. Захід відбувався у межах Тижня моди.

Колекція отримала назву "Джунглі в офісі", а зіркою шоу стала американська світська левиця та телезірка Періс Гілтон, яка на той час якраз приїхала в Україну.

Їй тоді було 30 років і на подіумі вона презентувала ніжно-жовту сукню, яку Тан пошив спеціально для її виходу.

Періс Гілтон у сукні від Андре Тана / Фото: Associated Press

Вбрання було виконане з легкої та ніжної шифонової тканини та з красивим квітковим принтом. Спереду у нього було глибоке декольте зі шнурівкою, а поділ був асиметричним — спереду сукня була дуже коротка, а ззаду мала довгий шлейф. Коли Періс йшла подіумом, то сукня гарно майоріла.

Періс Гілтон у сукні від Андре Тана / Фото: Associated Press

У своїх численних інтерв'ю дизайнер не раз згадував, що та співпраця далася йому непросто і спочатку образ Гілтон мав бути зовсім інакшим.

Періс Гілтон у сукні від Андре Тана / Фото: Associated Press

"Цей візит білявки на мільйон — одна з найяскравіших і водночас стресових подій у моєму житті", — зізнався дизайнер. "Перші півтора дні її перебування я був просто неживий. Періс не подобалося все — візажист, перукар. Ми не могли знайти їй туфлі 42 розміри. І її сукню я створив за одну ніч. До цього передбачалося, що вона вийде на подіум у білих штанях і жилетці, проте після примірювання зірка не захотіла одягати вбрання, яке оголювало живіт. Довелося терміново вигадувати новий образ. Та ще ніч була... Коли згадую, то мороз по шкірі", — додав Андре Тан.

Періс Гілтон у сукні від Андре Тана / Фото: Associated Press

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