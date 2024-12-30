Це було спокусливо та ефектно: 10 найкрасивіших суконь з декольте 2024 року

2024 рік був дуже багатий на події, тому зірки мали можливість часто демонструвати на публіці свої гарні дизайнерські сукні. Однак тільки одним брендом чи блискітками вони не обходилися і намагалися вразити також досить глибоким декольте.
Дженніфер Лопес
Суперзірка прийшла на прем'єру фільму This Is Me... Now: A Love Story у дуже незвичайній довгій сукні від Zuhair Murad з колекції осінь-зима 2022. Вбрання мало не лише велике декольте, але й приголомшливу зодіакальну вишивку.
Сідні Свіні
На захід People's Choice Awards молода акторка прийшла в ефектній червоній сукні від Mônot з V-подібним декольте. Декору на цьому вбранні не було, але він був і не потрібним, адже вся увага була прикута до вирізу.
Зендея
На захід присвячений виходу фільму "Суперники" американська акторка прийшла в неоновій сукні від Celia Kritharioti, яку до того ж прикрашав і тенісний м'яч на животі.
Дуа Ліпа
Британська співачка зачарувала фанатів своєю гламурною сукнею з довгими рукавами від Дому Chanel. Сукня мала не лише декольте, але також виріз на животі і чорний невеликий бант.
Емілі Ратаковскі
Ймовірно, що звання найефектнішого декольте року отримала ця модель, адже її шовкова та ефектна сукня від Dolce & Gabbana була особливо незабутньою.
Емма Стоун
Оскароносна акторка одягла вбрання трендового відтінку, яке для неї створить Дім Louis Vuitton. Ця красива сукня мала глибоке V-подібне декольте.
Єва Лонгорія
Це розкішне та гламурне вбрання з декольте акторка одягла на червону доріжку Каннського кінофестивалю. Сукня Єви була від Elie Saab з колекції весна-літо 2024 року.
Дакота Джонсон
Акторка, що зіграла в серії фільмів, "50 відтінків сірого" вибрала для гламурного світського вечора Kering Caring for Women Dinner дуже гламурну сукню від Gucci і прикраси від Boucheron.
Ніколь Кідман
Незвичайним вибором була сукня акторки від бренду Ferragamo. Вона одягла довге чорне вбрання з декольте та бретелькою-галтером.
Кім Кардашян
Телезірка одягла сукню від Gucci відтінку айворі зі справді глибоким вирізом. Сукня виграшно підкреслювала її форми, фігуру та засмагу.
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