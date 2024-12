Це було спокусливо та ефектно: 10 найкрасивіших суконь з декольте 2024 року

Дженніфер Лопес

Суперзірка прийшла на прем'єру фільму This Is Me... Now: A Love Story у дуже незвичайній довгій сукні від Zuhair Murad з колекції осінь-зима 2022. Вбрання мало не лише велике декольте, але й приголомшливу зодіакальну вишивку.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Сідні Свіні

На захід People's Choice Awards молода акторка прийшла в ефектній червоній сукні від Mônot з V-подібним декольте. Декору на цьому вбранні не було, але він був і не потрібним, адже вся увага була прикута до вирізу.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Зендея

На захід присвячений виходу фільму "Суперники" американська акторка прийшла в неоновій сукні від Celia Kritharioti, яку до того ж прикрашав і тенісний м'яч на животі.

Зендея / Фото: Getty Images

Дуа Ліпа

Британська співачка зачарувала фанатів своєю гламурною сукнею з довгими рукавами від Дому Chanel. Сукня мала не лише декольте, але також виріз на животі і чорний невеликий бант.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Емілі Ратаковскі

Ймовірно, що звання найефектнішого декольте року отримала ця модель, адже її шовкова та ефектна сукня від Dolce & Gabbana була особливо незабутньою.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Емма Стоун

Оскароносна акторка одягла вбрання трендового відтінку, яке для неї створить Дім Louis Vuitton. Ця красива сукня мала глибоке V-подібне декольте.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Єва Лонгорія

Це розкішне та гламурне вбрання з декольте акторка одягла на червону доріжку Каннського кінофестивалю. Сукня Єви була від Elie Saab з колекції весна-літо 2024 року.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Дакота Джонсон

Акторка, що зіграла в серії фільмів, "50 відтінків сірого" вибрала для гламурного світського вечора Kering Caring for Women Dinner дуже гламурну сукню від Gucci і прикраси від Boucheron.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Ніколь Кідман

Незвичайним вибором була сукня акторки від бренду Ferragamo. Вона одягла довге чорне вбрання з декольте та бретелькою-галтером.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Кім Кардашян

Телезірка одягла сукню від Gucci відтінку айворі зі справді глибоким вирізом. Сукня виграшно підкреслювала її форми, фігуру та засмагу.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Читайте також: