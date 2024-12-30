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Це було спокусливо та ефектно: 10 найкрасивіших суконь з декольте 2024 року

Це було спокусливо та ефектно: 10 найкрасивіших суконь з декольте 2024 року

10 найкрасивіших суконь з декольте 2024 року

2024 рік був дуже багатий на події, тому зірки мали можливість часто демонструвати на публіці свої гарні дизайнерські сукні. Однак тільки одним брендом чи блискітками вони не обходилися і намагалися вразити також досить глибоким декольте.

Дженніфер Лопес

Суперзірка прийшла на прем'єру фільму This Is Me... Now: A Love Story у дуже незвичайній довгій сукні від Zuhair Murad з колекції осінь-зима 2022. Вбрання мало не лише велике декольте, але й приголомшливу зодіакальну вишивку.

Дженніфер Лопес / © Associated Press
Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Сідні Свіні

На захід People's Choice Awards молода акторка прийшла в ефектній червоній сукні від Mônot з V-подібним декольте. Декору на цьому вбранні не було, але він був і не потрібним, адже вся увага була прикута до вирізу.

Сідні Свіні / © Associated Press
Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Зендея

На захід присвячений виходу фільму "Суперники" американська акторка прийшла в неоновій сукні від Celia Kritharioti, яку до того ж прикрашав і тенісний м'яч на животі.

Зендея / © Getty Images
Зендея / Фото: Getty Images

Дуа Ліпа

Британська співачка зачарувала фанатів своєю гламурною сукнею з довгими рукавами від Дому Chanel. Сукня мала не лише декольте, але також виріз на животі і чорний невеликий бант.

Дуа Ліпа / © Associated Press
Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Емілі Ратаковскі

Ймовірно, що звання найефектнішого декольте року отримала ця модель, адже її шовкова та ефектна сукня від Dolce & Gabbana була особливо незабутньою.

Емілі Ратаковскі / © Associated Press
Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Емма Стоун

Оскароносна акторка одягла вбрання трендового відтінку, яке для неї створить Дім Louis Vuitton. Ця красива сукня мала глибоке V-подібне декольте.

Емма Стоун / © Associated Press
Емма Стоун / Фото: Associated Press

Єва Лонгорія

Це розкішне та гламурне вбрання з декольте акторка одягла на червону доріжку Каннського кінофестивалю. Сукня Єви була від Elie Saab з колекції весна-літо 2024 року.

Єва Лонгорія / © Associated Press
Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Дакота Джонсон

Акторка, що зіграла в серії фільмів, "50 відтінків сірого" вибрала для гламурного світського вечора Kering Caring for Women Dinner дуже гламурну сукню від Gucci і прикраси від Boucheron.

Дакота Джонсон / © Associated Press
Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Ніколь Кідман

Незвичайним вибором була сукня акторки від бренду Ferragamo. Вона одягла довге чорне вбрання з декольте та бретелькою-галтером.

Ніколь Кідман / © Associated Press
Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Кім Кардашян

Телезірка одягла сукню від Gucci відтінку айворі зі справді глибоким вирізом. Сукня виграшно підкреслювала її форми, фігуру та засмагу.

Кім Кардашян / © Associated Press
Кім Кардашян / Фото: Associated Press

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