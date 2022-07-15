"Це був трохи шок": художниця Олеся Трофименко розповіла про роботу з Dior і про те, як дізналася про запрошення від бренду

4 липня весь світ облетіли фото та відео з показу кутюрної колекції Модного дому Dior, декорації для якого створила українська художниця Олеся Трофименко. В ексклюзивному інтерв’ю журналістці ТСН Валерії Ковалінській мисткиня розповіла про свою роботу з брендом.

Стіни музею Родена, де відбувалося дефіле, були прикрашені вишитими полотнами із зображенням дерева життя, доповненого квітами, плодами та птахами. Ці роботи уособлюють жіночність, продовження життя та світле майбутнє. Однак, те, вона стала відомою на увесь світ, Олеся Трофименко сама називає дивом, адже її маленьку картину з вишивкою розміром 10х9 сантиметрів на виставці в Римі побачила креативна директорка бренду Марія Грація К'юрі.

"Найменша робота, яку я взагалі писала будь-коли в житті. І я б в житті не подумала, що це матиме такі наслідки", – розповіла художниця.

Колекція Dior Haute Couture FW22 / Фото: Associated Press

Повідомлення від свого агента про те, що Dior запрошує її до співпраці, Олеся отримала, коли поралася на городі вже під час повномасштабного вторгнення.

"Ну, з тобою хоче Діор попрацювати. Можеш вислати ще якісь свої роботи?". Я навіть не сприйняла це всерйоз. Коли вона мені сказала, що з тобою будуть працювати 200 людей, я вирішила, що буду однією з 200 художників. І тому коли вона сказала – ну, ти автор, то це був трішки шок", – згадала Трофименко про те, як дізналася про запрошення.

Колекція Dior Haute Couture FW22 / Фото: Associated Press

Всі ескізи вона малювала в Україні та обговорювала їх із замовниками в онлайн режимі. А от вишивали їх в Індії – 470 майстрів. І вдома Олесі за це дорікнули.

"Вже почалася зрада, чому це не робили українські майстри. Я рахую зради… Поки що дві (зради – ред.). Друга – стосується колекції Марії Грації. Тому що є люди, яким не подобається, що вона не показує український національний костюм, але вона і не мала, насправді, тобто з українського там був саме мотив "дерево життя" і, власне, все", –додала художниця.

Також ситуацію прокоментувала історикиня моди та фешнкритикиня Зоя Звиняцьківська.

"Dior просто хайпує на темі України. Це, власне, успіх, і ми пишаємося цим, і ми в захваті від цієї української мисткині, і це дуже круто, що її творчість з’явилася на культурному заході такого високого рівня, але це не означає, що Dior просуває Україну або, що на подіумах високої моди з’явилися українські мотиви. Звичайно, були використані панно тому, що Україна зараз в тренді. Це жахливо так говорити, але вона в інформаційному тренді, а Dior вже досить довгий час хайпує на трендах", –зазначила експертка.

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