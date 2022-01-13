Це дуже незвичайно: хто автор улюблених волохатих капелюхів Леді Гагі

На початку своєї кар'єри співачка Леді Гага неодноразово з'являлася на публіці у вбраннях, які шокували і багато її шанувальників, ймовірно, пам'ятають і химерні головні убори зірки. Найбільше дивували капелюхи, виготовлені з волосся.

Автором цих незвичайних головних уборів є японський дизайнер капелюхів і перукар Сіндзі Конісі. Головні убори Сіндзі завжди дуже креативні і навіть трохи шалені, адже повністю зроблені з волосся і у формі якихось тварин.

Леді Гага / Getty Images

Вперше такі аксесуари він зробив на замовлення на прохання клієнта для фотознімання, але відправною точкою його незвичайної творчості стала 2008 року співпраця з арт-директором Нагі Нодою та перукарем Асамі Немото. Разом вони організували проєкт "Поведінка тварин", для якого Сіндзі створив 15 капелюхів у вигляді різних диких тварин. Саме завдяки цій колекції багато знаменитостей зацікавилися творчістю Сіндзі Конісі і серед них була і Леді Гага. 2009-го американська суперзірка вже носила його капелюхи.

"Я зробив для неї прикрасу, коли вона приїхала в Японію. Вона хотіла слона і оленя. Я також зробив кажана зі світлого волосся, яке подарував їй", — розповів Сіндзі в інтерв'ю Infringe.

У подарунку "кажані" співачка з'явилася у своєму кліпі Bad Romance.

Леді Гага у своєму Bad Romance / скриншот з відео

Кожен головний убір дизайнер виготовляє вручну і на це може піти близько трьох тижнів. У його роботі головне – точність та фантазія. Починає створювати він свої витвори з того, що ліпить фігурку тварини з паперової глини або полістиролу, а також використовує облаат (в Японії це тонкий, їстівний папір з крохмалю, який використовується для пакування деяких цукерок та фармацевтичних препаратів) для створення дрібніших деталей, таких як вуха, роги та зуби.

Далі Сіндзі обережно, шар за шаром, укладає волосся на заготівлю. А для того, щоб витвір мав максимально реалістичний вигляд, особливу увагу він приділяє напрямку волосся.

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