Це захват: Лора Буш має хустку з зображенням скіфської пекторалі — унікального українського артефакту

Вона була першою леді Америки від 20 січня 2001 року до 20 січня 2009-го.

2007 року Лора Буш відвідала Саудівську Аравію. Поїздка відбулася в межах її близькосхідного туру, спрямованого на підвищення обізнаності про рак грудей.

Того дня перша леді наділа синю шовкову хустку від Hermès із золотим принтом. Цей аксесуар мав дуже елегантний і лаконічний вигляд, а також приховував у собі один невеликий секрет.

Лора Буш / Фото: Getty Images

Річ у тім, що на хустці зображені одні з найвідоміших і найцінніших артефактів, які були знайдені на території України – скіфське золото з кургану Товста Могила, розташованого на території Дніпропетровської області.

Хустка називається Les cavaliers d'or ("Золоті вершники") і малюнок для неї створив 1975 року Володимир Рибальченко – відомий художник українського походження.

Лора Буш / Фото: Getty Images

Батько Володимира народився у Києві, але залишив Україну невдовзі після революції. Він навчався на інженера-мостобудівника, але працював у компаніях Renault та Citroen, коли емігрував до Франції, де зустрів французьку аристократку Алісу Леду. Вона була набагато молодшою за Володимира, але шлюб однаково був укладений. У них народилося троє дітей: Борис, Віра та Володимир. Володимир став скульптором і художником.

Фото: scarfsage.com

Впродовж багатьох років він створював свої дизайни для Hermès. Одним з найпопулярніших зі створених ним шарфів став саме Les Cavaliers d'Or. Свої роботи Рибальченко підписував скорочено Рибаль, тому став відомим у світі мистецтва саме під цим псевдонімом. Одна з його хусток, на якій зображено скіфське золото, також зберігається в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Роботи Рибальченка, який помер 2002 року, зараз вважаються вінтажем і дуже високо цінуються.

Також зазначимо, що золоту пектораль було знайдено 1971 року українським археологом Борисом Мозолевським.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Син Володимира Рибальченка – Дмитро – теж став художником, працює на Дім Hermès і мешкає у Франції.

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