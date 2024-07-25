Через 25 років після трагедії: сукню Керолін Бессетт-Кеннеді вперше продали з аукціону

Ця шовкова сукня-тренч із 90-х настільки універсальна та елегантна, що має доречний вигляд навіть сьогодні. Тепер вона опинилася у когось у приватній колекції.

Стиль Керолін Бессетт-Кеннеді вважається зразковим і сьогодні, адже її любов до мінімалізму, прямих ліній та однотонних виробів просто поза часом. Вона часто потрапляла до світської хроніки в 90-х, коли одружилася з Джоном Ф. Кеннеді-молодшим, і вважалася головною it-girl свого часу. Через багато років вона продовжує надихати модників.

Від моменту загибелі Керолін минуло вже 25 років і за цей час жодна річ її гардеробу, що включав вбрання і відомих брендів, і демократичних, не потрапляла на аукціони. Однак цього літа все змінилося – у червні нью-йоркський аукціонний дім Bonhams виставив сукню Керолін на онлайн-розпродаж.

Вбрання є чорною шовковою сукнею від бренду Yohji Yamamoto з колекції весна-літо 1998 року. Сукня була виконана на запах, мала асиметричний поділ, рукави три чверті, V-подібне декольте та лацкани. Також її прикрашав шовковий пояс, який можна було регулювати. Дизайн цього вбрання насправді нагадував тренч, який пошили з легшої вечірньої тканини.

Керолін Бессетт-Кеннеді / Фото: Getty Images

Це вбрання дівчина одягала за рік до своєї смерті – 6 травня 1998 року на вечірній захід. Безсетт-Кеннеді відвідала клуб Supper Club, де відбувся виступ трупи сучасного танцю Parsons Dance Company. Того вечора вона була сфотографована з Лі Радзивілл — тіткою свого чоловіка та рідною сестрою Жаклін Кеннеді.

Керолін Бессетт-Кеннеді та Лі Радзивілл / Фото: Getty Images

Згідно з сайтом аукціонного дому, сукню продали за 8960 доларів США.

Сукня Керолін Бессетт-Кеннеді/фото: bonhams.com

Річ потрапила на аукціон невипадково і передала її не сім'я дівчини. Насправді, після трагедії 1999 року, сестра Керолін, Ліза Бессетт, подарувала сукню близькій подрузі Джона Кеннеді - Саші Чермаєфф. Жінка познайомилася із сином президента в елітній школі-інтернаті, яку він відвідував у підлітковому віці. Багато фотографій Кеннеді-молодшого зробила саме Саша. Тепер, після стільки років дбайливого зберігання, Саша вирішила розлучитися із сукнею Бессетт-Кеннеді, повідомляє Bonhams.

"Я вперше зустріла Джона в школі-інтернаті Андовер, і ми залишилися вірними друзями. Він був хрещеним батьком обох моїх дітей, Фінеаса та Олівії, і Керолін також була дуже близька до обох. Джон був відкритим, співчутливим і теплим, а Керолін ідеально його доповнювала, вони були чудовими людьми. Для мене було честю знати їх. Через 25 років настав слушний час передати частину спадщини Керолін і розлучитися з сукнею, люб'язно подарованою мені Лізою Бессетт", - сказала вона.

Бессетт-Кеннеді вийшла заміж за Джона Ф. Кеннеді-молодшого 1996 року і загинула з ним в один день в авіакатастрофі 16 липня 1999 року. Їй було лише 33 роки, коли літак, який пілотував Кеннеді, і в якому також була і її сестра Лорен, зазнав аварії.

Керолін Бессетт-Кеннеді та її чоловік Джон Ф. Кеннеді-молодший / Фото: Getty Images

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