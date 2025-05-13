Червона доріжка буде вже не та: на Каннському кінофестивалі заборонили довгі шлейфи

Блейк Лайвлі / © Associated Press

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Перед початком 78-го Каннського кінофестивалю, який традиційно проводиться на Лазуровому узбережжі Франції, асоціація, яка відповідає за цей зірковий захід, запровадила нові правила дрескоду. Тепер, згідно з офіційним сайтом кінофестивалю, знаменитості та гості заходу не зможуть більше одягати дуже довгі шлейфи та пишні спідниці:

«Не допускаються об’ємні вбрання, особливо з великим шлейфом, який заважає нормальному руху гостей та ускладнює розсадження в театрі».

Оскільки ці нові правила кардинально змінюють те, якою була червона доріжка раніше та як знамениті гості епатували публіку своїми дивовижними сукнями, пропонуємо поностальгувати та подивитися на деякі ефектні образи зірок із червоної доріжки Каннського кінофестивалю у вбраннях зі шлейфом та пишними спідницями.

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Айшварія Рай / © Associated Press

Айшварія Рай / © Associated Press

Дакі Той / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Мішель Родрігес / © Associated Press

Медісон Бір / © Associated Press

Мілла Йовович / © Associated Press

Сімон Ешлі / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Сара Сампайо / © Associated Press

Сара Сампайо / © Associated Press

Вінні Гарлоу / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Б’янка Балті / © Associated Press

Каміла Алвес / © Associated Press

Єва Лонгорія / © Associated Press

Шеріл Коул / © Associated Press

Шарліз Терон / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press

Леоні Ганне / © Associated Press