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- Зірки і мода
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Червона доріжка буде вже не та: на Каннському кінофестивалі заборонили довгі шлейфи
Цей захід завжди більше обговорювався не через фільми, які на ньому показували, а через вбрання знаменитих гостей, проте тепер вони зможуть одягнути не все, що хочуть.
Перед початком 78-го Каннського кінофестивалю, який традиційно проводиться на Лазуровому узбережжі Франції, асоціація, яка відповідає за цей зірковий захід, запровадила нові правила дрескоду. Тепер, згідно з офіційним сайтом кінофестивалю, знаменитості та гості заходу не зможуть більше одягати дуже довгі шлейфи та пишні спідниці:
«Не допускаються об’ємні вбрання, особливо з великим шлейфом, який заважає нормальному руху гостей та ускладнює розсадження в театрі».
Оскільки ці нові правила кардинально змінюють те, якою була червона доріжка раніше та як знамениті гості епатували публіку своїми дивовижними сукнями, пропонуємо поностальгувати та подивитися на деякі ефектні образи зірок із червоної доріжки Каннського кінофестивалю у вбраннях зі шлейфом та пишними спідницями.