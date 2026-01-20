- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 297
- Час на прочитання
- 3 хв
Червона сукня Valentino: історія легендарного відтінку та його вплив на світ моди
Валентіно Гаравані закохав світ у червоний колір, а як це йому вдалось, пропонуємо прочитати у цьому матеріалі.
Кожен відомий Модний дім має свою фірмову річ чи стиль, який відрізняє їх від інших брендів у світі перенасиченому речами. У Valentino такою річчю стала червона сукня. Сьогодні цей насичений і соковитий відтінок, який не сплутаєш із жодним іншим, став синонімом Valentino.
«Коли бачиш жінку в красивій червоній вечірній сукні — це справді щось особливе», — говорив Валентино.
Перша червона сукня від Valentino була представлена в колекції весна-літо 1959 року. Вона називалася La Fiesta і являла собою тюлеву сукню середньої довжини без бретелей яскраво-червоного кольору, яка швидко стала візитівкою бренду. Вбрання мало миттєвий успіх і саме воно зробило Valentino знаменитим.
Однак це не просто червоний колір — це відтінок, який максимально наближений до кольору квітки маку і який став відомий у світі моди як Valentino red. Цей відтінок занесений до системи Pantone і являє собою суміші таких кольорів: 100% пурпурового, 100% жовтого та 10% чорного.
За легендою, пристрасть до червоного кольору у Валентино Гаравані з’явилася ще в дитинстві, адже саме цим відтінком він був вражений, коли у підлітковому віці відвідав оперу «Кармен» у Барселоні разом зі своїм батьком.
«Усі костюми на сцені були червоними… Усі жінки в ложах були здебільшого одягнені в червоне, і вони нахилялися вперед, як герані на балконах, а сидіння та штори також були червоними… Я зрозумів, що після чорного та білого немає кращого кольору», — якось сказав дизайнер. «Я побачив в одній з лож жінку із сивим волоссям, дуже красиву, одягнену в червоний оксамит. Серед усіх кольорів, які носили інші жінки, вона здавалась унікальною, ізольованою у своїй пишноті» […] «Я сказав собі, що якщо я колись стану дизайнером, я буду використовувати багато червоного», — розповідав він Vogue.
Так і сталось. У кожній своїй колекції дизайнер представляв публіці червону сукню, а 2007 року, коли вирішив піти на пенсію, представив останню колекцію Haute Couture весна-літо 2008 року наповнену червоними сукнями — цей колір на подіумі носила кожна модель.
На знак пам’яті про дизайнера, який пішов із життя у віці 93 років, ми пропонуємо згадати десять червоних суконь, створених ним, у яких зірки сяяли на червоних доріжках.