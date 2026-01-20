Червона сукня Valentino: історія легендарного відтінку та його вплив на світ моди

Валентіно Гаравані / © Associated Press

Кожен відомий Модний дім має свою фірмову річ чи стиль, який відрізняє їх від інших брендів у світі перенасиченому речами. У Valentino такою річчю стала червона сукня. Сьогодні цей насичений і соковитий відтінок, який не сплутаєш із жодним іншим, став синонімом Valentino.

«Коли бачиш жінку в красивій червоній вечірній сукні — це справді щось особливе», — говорив Валентино.

© Associated Press

Перша червона сукня від Valentino була представлена ​​в колекції весна-літо 1959 року. Вона називалася La Fiesta і являла собою тюлеву сукню середньої довжини без бретелей яскраво-червоного кольору, яка швидко стала візитівкою бренду. Вбрання мало миттєвий успіх і саме воно зробило Valentino знаменитим.

Однак це не просто червоний колір — це відтінок, який максимально наближений до кольору квітки маку і який став відомий у світі моди як Valentino red. Цей відтінок занесений до системи Pantone і являє собою суміші таких кольорів: 100% пурпурового, 100% жовтого та 10% чорного.

Червона тюлева вечірня сукня 1959 року Valentino / © Getty Images

За легендою, пристрасть до червоного кольору у Валентино Гаравані з’явилася ще в дитинстві, адже саме цим відтінком він був вражений, коли у підлітковому віці відвідав оперу «Кармен» у Барселоні разом зі своїм батьком.

«Усі костюми на сцені були червоними… Усі жінки в ложах були здебільшого одягнені в червоне, і вони нахилялися вперед, як герані на балконах, а сидіння та штори також були червоними… Я зрозумів, що після чорного та білого немає кращого кольору», — якось сказав дизайнер. «Я побачив в одній з лож жінку із сивим волоссям, дуже красиву, одягнену в червоний оксамит. Серед усіх кольорів, які носили інші жінки, вона здавалась унікальною, ізольованою у своїй пишноті» […] «Я сказав собі, що якщо я колись стану дизайнером, я буду використовувати багато червоного», — розповідав він Vogue.

Модель демонструє червону стрейчеву шифонову сукню з рюшами та болеро від Valentino, 1997 рік / © Getty Images

Так і сталось. У кожній своїй колекції дизайнер представляв публіці червону сукню, а 2007 року, коли вирішив піти на пенсію, представив останню колекцію Haute Couture весна-літо 2008 року наповнену червоними сукнями — цей колір на подіумі носила кожна модель.

© Associated Press

На знак пам’яті про дизайнера, який пішов із життя у віці 93 років, ми пропонуємо згадати десять червоних суконь, створених ним, у яких зірки сяяли на червоних доріжках.

Клаудія Шиффер

Клаудія Шиффер, 2000 рік / © Getty Images

Лора Лінні

Лора Лінні, 2001 рік / © Getty Images

Кім Кетролл

Кім Кетролл, 2003 рік / © Getty Images

Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон, 2004 рік / © Getty Images

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус, 2004 рік / © Getty Images

Сіла Ворд

Сіла Ворд, 2002 рік / © Getty Images

Лів Тайлер

Лів Тайлер, 2008 рік / © Getty Images

Дженніфер Гарнер

Дженніфер Гарнер, 2005 рік / © Getty Images

Енн Гетевей

Енн Гетевей, 2011 рік, однак вона у сукні з колекції 2002 року / © Getty Images

Елізабет Герлі та Валентіно Гаравані