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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

Чоловіки вже не цураються сумок: шість зірок, які носять цей аксесуар

Тепер колекції сумок деяких відомих чоловіків не гірші, ніж у жінок.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Ерлінг Голанн

Ерлінг Голанн

Якщо раніше чоловіки намагались не особливо виділятися одягом, то останнім часом щось кардинально змінилось і їхні образи не лише стали продуманішими, але й доповнилися аксесуарами, серед яких одне з важливих місць посіли сумки. Відомі чоловіки, серед яких актори та співаки, більше не соромляться великих, яскравих та кумедних сумок, а навпаки колекціонують їх і роблять родзинкою образів.

Ніколас Голт

Ніколас Голт / © Getty Images

Ніколас Голт / © Getty Images

A$AP Rocky

A$AP Rocky / © Getty Images

A$AP Rocky / © Getty Images

Джейкоб Елорді

Джейкоб Елорді / © Getty Images

Джейкоб Елорді / © Getty Images

Bad Bunny

Bad Bunny / © Associated Press

Bad Bunny / © Associated Press

Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе / © Getty Images

Тімоті Шаламе / © Getty Images

Ерлінг Голанн

Ерлінг Голанн / © Getty Images

Ерлінг Голанн / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
215
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