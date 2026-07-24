- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 215
- Час на прочитання
- 1 хв
Чоловіки вже не цураються сумок: шість зірок, які носять цей аксесуар
Тепер колекції сумок деяких відомих чоловіків не гірші, ніж у жінок.
Якщо раніше чоловіки намагались не особливо виділятися одягом, то останнім часом щось кардинально змінилось і їхні образи не лише стали продуманішими, але й доповнилися аксесуарами, серед яких одне з важливих місць посіли сумки. Відомі чоловіки, серед яких актори та співаки, більше не соромляться великих, яскравих та кумедних сумок, а навпаки колекціонують їх і роблять родзинкою образів.
Ніколас Голт
A$AP Rocky
Джейкоб Елорді
Bad Bunny
Тімоті Шаламе
Ерлінг Голанн
Коментарі
Сортувати: