Чоловіки вже не цураються сумок: шість зірок, які носять цей аксесуар

Ерлінг Голанн

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Якщо раніше чоловіки намагались не особливо виділятися одягом, то останнім часом щось кардинально змінилось і їхні образи не лише стали продуманішими, але й доповнилися аксесуарами, серед яких одне з важливих місць посіли сумки. Відомі чоловіки, серед яких актори та співаки, більше не соромляться великих, яскравих та кумедних сумок, а навпаки колекціонують їх і роблять родзинкою образів.

Ніколас Голт

Ніколас Голт / © Getty Images

A$AP Rocky

A$AP Rocky / © Getty Images

Джейкоб Елорді

Джейкоб Елорді / © Getty Images

Bad Bunny

Bad Bunny / © Associated Press

Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе / © Getty Images

Ерлінг Голанн

Ерлінг Голанн / © Getty Images

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