Чому чоловіки в Середньовіччі носили гостроносі туфлі: кумедний факт, який вас здивує

Гостроносі туфлі були абсолютним мастхевом у нульових, а потім повернулися до нас 2024 року одним із трендів. Однак, як і багато інших речей, такі туфлі з'явилися за довго до того, як виникли поняття трендів чи моди як такої.

Шкіряні видовжені туфлі вперше з'явилися в Європі наприкінці Середньовіччя і називалися вони пулени. За словами історикині Емі Боїнгтон, вони зазвичай виготовлялися зі шкіри, а довгі носки часто набивали шерстю, щоб вони зберігали свою форму. Це взуття стало прерогативою багатих та аристократії, що означало, що ніхто нижче цього статусу не міг його носити. 1463 року король Англії Едуард IV фактично видав закон про розкіш, який зазначав, що жоден лицар у статусі лорда, сквайра, джентльмена чи інша особа не повинен використовувати або носити після свята Петра жодне взуття чи чоботи з носками, довжина яких перевищує два дюйми (це близько п'яти сантиметрів).

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Хоча це було унісексвзуття, спочатку воно сприймалося як чоловіча форма одягу, і у чоловіків був найдовший мис. І, звичайно, згодом пулени стали свого роду сексуалізовані і за їхньої допомоги чоловіки намагалися показати свою "велику чоловічу гідність".

Християнські критики насправді говорили, що це взуття аморальне, тому що чоловіки, які його носили, шукали прихильності жінок із усіма видами непристойності. Згодом критики також почали асоціювати це взуття з гомосексуалізмом, з женоподібністю та марнославством.

Фото: Getty Images

Гостроносі туфлі фактично забороняли робити кілька разів у Європі, але вони завжди, знову з'являлися та ставали популярними. В 1465 року в Англії вони були фактично повністю заборонені. Однак до 1480-х років пулени все одно вийшли з моди.

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