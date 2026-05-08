Зірки і мода
348
1 хв

Чому чоловіки були одержимі обтислими панчохами в епоху Відродження — відповідь вас здивує

Забудьте про прес із кубиками — в епоху Відродження головним символом статусу були довгі, гарно сформовані ноги з виразними литками, обтиснутими красивими панчохами.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Портрет Джеймса Стюарта, короля Шотландії / © Getty Images

За словами історикині Емі Боїнгтон, у 16 столітті чоловіча мода розвивалася так, що ноги ставали дуже помітними, адже штани-гозе — об’ємні й короткі — ставали все вищими. Це привертало увагу і до гульфика, і до форми ніг. Іноді висота цих гозе доходила до крайнощів.

Литки особливо цінувалися в ту епоху, і деякі чоловіки навіть підкладали щось, щоб вони здавалися більшими. В молодості Генріх VIII славився своєю статурою й особливо пишався литками.

Але масивність була не єдиним ідеалом — довгі ноги теж дуже цінувалися, адже вони ідеально підходили для танців. У королівських колах уміння чоловіка танцювати було надзвичайно важливим, тому демонстрація ніг у таких панчохах дозволяла показати складну роботу ніг у танці.

Панчохи також були дуже дорогими. Вони демонстрували ваше багатство та статус. Якщо їх виготовляли з шовку, вони могли коштувати стільки ж, скільки робітник заробляв за цілий рік. Кольорові панчохи теж були дорогими, адже для них потрібні були недешеві барвники.

